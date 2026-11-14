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▲日月潭花火節最終場，今日「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」於向山遊客中心登場。（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

▲日月潭花火節最終場，今日「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」活動配置圖先看。（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

威爾第：歌劇《納布果》序曲 約翰‧史特勞斯二世：〈侯爵先生請聽〉（選自《蝙蝠》） 卡普亞：《我的太陽》 熊天益：《再會啦心愛的無緣的人》 李泰祥：《橄欖樹》 浦契尼：〈公主徹夜未眠〉（選自《杜蘭朵》） 雷哈爾：〈雙唇緘默〉（選自《風流寡婦》） 威爾第：〈飲酒歌〉（選自《茶花女》） 德沃札克：第八號斯拉夫舞曲，作品46 耶塞爾：《玩具兵》進行曲 薛爾曼（林秋麟編）：《小小世界》 久石讓（林秋麟編）：《崖上的波妞》 霍納：《鐵達尼》組曲 巴德爾特：《神鬼奇航》組曲 哈德曼：《火焰之舞》

▲「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」曲目表（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

▲「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」交通接駁路線與站點（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

▲「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」交通接駁（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

▲「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」交通管制（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

2026日月潭花火節來到最終場，NTSO臺灣青年交響樂團重返「日月潭花火音樂嘉年華」，在向山行政暨遊客中心演出。日月潭國家風景區管理處提到，本場音樂會由我國資深指揮家郭聯昌老師領銜，以威爾第著名歌劇《納布果》序曲揭開序幕，攜手新世代青年女高音王依吟及男高音宮天平，共同帶來一系列中外聲樂選粹作品，並節選東、西洋知名電影及動畫作品配樂逐一娓娓奏來。《NOWNEWS今日新聞》整理演出卡司、曲目與交通接駁等資訊一次看。2026日月潭花火節地點轉到向山遊客中心，將由NTSO 臺灣青年交響樂團登場表演，最後將施放360秒璀璨花火，將有千輪尺玉煙火結合24吋水中爆破。2026年11月14日（六）：18:30-21:00：向山遊客中心：音樂表演結束後，施放360秒：NTSO臺灣青年交響樂團（國臺交甄選優秀青年音樂菁英組成）：郭聯昌（留法資深指揮家、前輔大音樂系主任）：王依吟（臺師大聲樂碩士、中華民國聲樂家協會會員）：宮天平（北藝大聲樂碩士、兩廳院歌劇工作坊歌手）領券：11月14日 15:00起，於「活動會場服務台」發放名額：A區 350名 / B區 500名每人限領1張，不可代領，發完為止：16:30－18:00：20:30－23:00▪️藍線日月潭纜車站⇄文武廟⇄雲品酒店⇄九龍口(米洛克飯店)⇄向山遊客中心▪️綠線水社綜合商場⇄向山遊客中心一、嘉年華免費接駁車僅提供「進場」及「散場」接駁服務，非接駁時間不提供接駁服務。二、接駁車輛前方將懸掛「嘉年華免費接駁車」及「路線名稱」字樣，請配合現場人員引導搭乘。三、各場次活動接駁服務，將搭配交通管制措施。四、晚會演出期間暫停接駁服務，結束後以集結接駁車協助散場。五、接駁車採彈性班次，視實際交通狀況調度以疏導人潮，請耐心等候。六、晚會結束後請立即前往接駁站等候，本次接駁服務將於駁站排隊人潮結束後結束接駁服務，逾時不候。七、主辦單位保有接駁時間、接駁站點異動之權利。八、非接駁服務期間，可多利用計程車搭乘服務專線:▪️阿里山日月潭小客車租賃行負責人：黃先生電話：049-2896966▪️日月潭·日月星光計程車負責人：陳小姐電話：0913-287343負責人： 戴先生電話： 0952-114995▪️日月潭新環球營業計程車負責人： 魏先生電話：0911-690606、0987-727117📍禁止路邊停車地區時段及路段：﻿﻿▪️台21線60K+500至64K+500（九龍口至向山）間2線道之路段﻿﻿▪️台21線60K+300至60K+500（舊省道有水巷口至九龍口）4線道外側車道📍開放車輛路邊停車路段：﻿﻿▪️台21線64K+500往頭社方向4線道之外側車道（水社隧道前、後50公尺及隧道內禁止停車）▪️﻿﻿台21線60K+300（有水巷口）至蠻荒咖啡路段4線道之外側車道📍禁止車輛進入地區（行人徒步區）路段：▪️名勝街（載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商家及住家載運民生貨物車輛等除外）上述路段實施交通管制，除公務車量及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入，請用路人配合上開管制措施，以維護交通順暢及行車安全。向山遊客中心前方水域▪️北緯23度51分28.65秒東經120度54分20.37秒▪️北緯23度51分30.73秒東經120度54分20.36秒禁止船隻靠近施放點及安全警戒範圍