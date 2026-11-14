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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（14）日晚間6時將在東京巨蛋迎來萬眾矚目的台韓大戰。目前戰績1勝1敗的中華隊派出效力日職養樂多燕子的年輕強投徐翔聖掛帥先發，已吞下2連敗、退無可退的韓國隊則將晉級的最後一線希望，全數押寶在SSG登陸者22歲重型右投李路雲身上，這名去年在韓職勇奪33次中繼成功的火球男，今年歷經防禦率暴漲的下二軍低潮後，「減重8公斤」成功轉型先發，今晚首度在正式一級國際賽扛起先發重任。出生於2004年9月11日的李路雲，擁有185公分、105公斤的厚實身材，他在2023年韓國職棒新人選秀會上獲得SSG登陸者首輪第5順位青睞，進入職棒後便被定位為主力後援投手。2025年賽季，李路雲迎來大爆發的一年，整季出賽75場，在77局投球中送出66次三振，繳出6勝5敗、33次中繼成功（高居全聯盟並列第2）及1次救援成功的恐怖成績單，防禦率更低至1.99。然而，進入2026年賽季後，李路雲卻遭遇嚴重的撞牆期。整季出賽50場、累積69局，雖然帳面拿下8勝4敗，但防禦率一路飆升至，被敲出71支安打、投出多達28次四壞球保送與2次觸身球，每局被上壘率（WHIP）高達1.46，徹底失去昔日的牛棚宰制力。眼見子弟兵在牛棚迷失方向，SSG教練團在季中果斷將李路雲下放二軍，交由前韓職名投裴英洙親自協助改造投球機制。據韓媒披露，李路雲在二軍苦練期間，身體輕盈度與重心轉移大幅提升，球團也順勢啟動將他從短局數後援轉型為先發投手的實驗計畫。這項大膽改變隨即在9月收到驚人成效。9月3日李路雲迎來生涯首次一軍先發對戰培證英雄，主投4局僅被敲3安、送出5K失2分；緊接著9月9日面對斗山熊，他更投出的生涯代表作，隨後對戰NC恐龍再度繳出7局僅失1分的優質先發。總計9月轉先發後的5場登板，他交出3勝1敗、防禦率3.49、28K僅5保送的亮眼成績單。李路雲具備150公里等級速球能力，2025年最快球速曾達154公里，並搭配二縫線速球、變速球及滑球製造揮空。轉任先發後，他不再一味追求球速，而是增加球種搭配並減少無效用球，5場先發僅出現5次保送，顯示控球已有改善。因此，中華隊打線的攻略重點不是被動等待保送，而是避免追打低角度變速球，迫使李路雲將速球投進好球帶。若能在前兩輪打席增加纏鬥、拉高用球數，就有機會迫使南韓提早啟用前兩戰合計17局失掉17分的牛棚。