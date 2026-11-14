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▲新光三越台中中港店一樓水舞廣場，高達12公尺的「銀河之心耶誕樹」璀璨亮相。（圖／業者提供）

▲全新登場的「 銀河之心耶誕樹」以恆星為核心設計，周邊另設彎月造景供打卡拍照。（圖／業者提供）

▲全新登場的「 銀河之心耶誕樹」以恆星為核心設計，廣場周邊另設彎月造景、星形燈飾及星河廊道，是拍照打卡熱點。（圖／業者提供）

迎接歡樂耶誕季節到來，新光三越台中中港店一樓水舞廣場，高達12公尺的「銀河之心耶誕樹」璀璨亮相外，還串聯全館品牌耶誕樹盛大迎賓。此外，11月21日傍晚5時將舉辦點燈派對，邀唱跳男團U壓軸演出；12月24日平安夜晚間8時30分，還有100位耶誕老公公齊聚報佳音。全新登場的「 銀河之心耶誕樹」以恆星為核心設計主軸,由五層圓弧堆疊構成,樹身的巨型八芒星與樹頂星芒上下呼應，象徵恆久閃耀的希望與祝福。廣場周邊另設彎月造景、星形燈飾及星河廊道，民眾可沿著廊道散步拍照。點燈當天下午2時先安排現場音樂演奏，傍晚由舞客星以韓流舞蹈為派對開場，再由U登台演出，與現場民眾一同點亮耶誕樹。11月28日下午4時，李科穎、李佑真也將在水舞廣場帶來爵士鼓演出。11月21日至12月25日，民眾在Facebook或Instagram分享耶誕樹照片，標記「#新光三越台中中港店」及「#銀河之心耶誕樹」，出示貼文畫面並使用新光三越會員APP，可至10樓贈品處兌換拍貼券。拍攝15至30秒短片上傳Reels並加上相同標記，也可兌換指定贈品。百貨也串聯館內各品牌的耶誕樹，推出LINE尋樹集章活動，集滿3點並綁定會員APP即可兌換贈品。另有憑消費參加的盲盒交換禮物活動，參加者可隨機換禮，並有機會抽中明星拍立得、專櫃商品或餐券。因應年末聚餐需求，館內餐廳也推出節慶套餐。心潮飯店四人套餐推薦價4580元，名人坊耶誕雙人分享餐特價4200元，老乾杯和牛雙人套餐推薦價4160元，初魚無菜單料理推薦價1,980，採用無菜單模式提供當季最好的食材，讓顧客更能享受未知菜色帶來的驚奇感。