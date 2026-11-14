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李四川拋7大問題 陳以信批蘇巧慧未完整答覆

轟「政見可以包裝、問題不能迴避」 籲蘇巧慧逐題說清楚

新北市長電視政見發表會昨（13）日登場，國民黨文傳會主委陳以信今（14）日表示，國民黨候選人李四川在政見會中，向民進黨候選人蘇巧慧提出7項主要問題，但蘇巧慧僅針對其中2項部分回應，沒有任何一題獲得完整答覆。反觀李四川已針對蘇巧慧提出的房產質疑公開說明，陳以信認為，雙方表現「高下立判」，李四川明顯勝出。陳以信指出，李四川在政見會中提出的問題，涵蓋敬老卡使用限制、社會福利財源、老人健保補助、中央積欠捷運補助款、《財政收支劃分法》立場，以及蘇巧慧家人相關公司的公股投資與利益迴避疑義等。他強調，這些都是攸關新北市民權益與公共利益的重大問題，蘇巧慧不能只談政見，卻不把問題講清楚。陳以信質疑，「福利財源說不清楚，捷運補助交代不清，家人涉及的公股投資疑義更沒有具體說明！蘇巧慧究竟還要讓市民等多久？」尤其面對家人相關公司的投資爭議，他認為蘇巧慧更應主動公開資料，釐清是否依法揭露及迴避，而不是讓外界持續質疑。陳以信強調，「政見可以包裝，問題不能迴避！」選市長不是比誰口號喊得漂亮，而是比誰敢面對問題、接受檢驗。他質疑，「如果連7項重大質疑都無法完整回答，未來面對市政難題，又要如何向400萬新北市民負責？」陳以信最後呼籲，蘇巧慧應儘速針對7項問題逐題公開答覆，讓新北市民清楚了解其政策立場與相關爭議。他更批評，「面對問題不說清楚，面對爭議不講明白，這是給新北市民最錯誤的示範！」