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▲經過長跑8年，霍啟剛（如圖）如願將郭晶晶娶進門，婚後兩人幸福甜蜜，完全沒有豪門婚姻會出現的負面八卦。（圖／霍啟剛IG@fok_kenneth）

香港富豪霍英東長孫霍啟剛和中國跳水皇后郭晶晶2012年結婚，育有一子兩女，霍啟剛當年為了追求郭晶晶，厚著臉皮化身粉絲頻頻要求合照，並苦練國語，還陪著女方飛到世界各地參賽，可說是死纏爛打「求」郭晶晶嫁入千億霍家，最終她點頭交往，日前夫妻倆慶祝結婚14周年，郭晶晶儼然成為最幸福豪門媳婦。霍啟剛於2004年雅典奧運期間，在電視上看到郭晶晶跳水心生好感，同年金牌運動員訪港歡迎晚宴上，他厚著臉皮化身粉絲兩度要求合照，拍完隔5分鐘又再要一次，甚至說謊稱「剛才那張大會拿不回去了」，一度被郭晶晶嫌「好煩」，此外，為了能和郭晶晶溝通，霍啟剛苦練拼音與國語，就為了能快速回覆郭晶晶的簡訊。不僅如此，郭晶晶到各地參賽，霍啟剛幾乎場場飛去打氣，扛著專業相機坐在看台拍照，還被網友戲稱為「首席站哥」，最終打動郭晶晶的芳心，點頭答應交往，不過郭晶晶提出不能占用訓練時間、不能去訓練場找她、退役前不結婚等3大條件，霍啟剛也全部答應。後來經過長跑8年，霍啟剛如願將郭晶晶娶進門，婚後兩人幸福甜蜜，完全沒有豪門婚姻會出現的負面八卦，霍啟剛甚至曾經公開表示郭晶晶是「下嫁霍家」，他對妻子極為體貼，無論出席正式場合或被目擊私下互動，都展現出對郭晶晶的尊重與愛護，兩人即便有孩子仍經常抽出時間過二人世界，如一起看電影、逛平價商店等。日前，霍啟剛在IG分享與郭晶晶慶祝結婚紀念日的合照，寫下「看到報導回顧我和晶晶14年前結婚，勾起好多開心的回憶。其實認識晶晶都22年，結婚也14年了。由戀愛時二人世界到成為父母，看著3個小朋友健康開心長大，就是最大的幸福快樂。」霍啟剛坦言：「這一切都離不開太太的關愛和照顧，我非常感恩。其實結婚這麼久，都不一定要有盛大的慶祝派對，靜靜地兩個人吃頓飯、切個蛋糕，已經心滿意足。」網友也祝福兩人「要繼續幸福下去啊」。