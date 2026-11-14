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美國聯邦航空總署（FAA）當地時間13日突然發布全國性「地面停飛」命令，要求全美各地機場暫停所有航班起飛，原因是多個空中交通管制中心發生通訊問題。最新消息是，停飛令已經解除。美國聯邦航空總署（FAA）表示，在解除因「通訊問題」實施的全美航班停飛令後，各航空公司的航班已可恢復起飛。FAA公告指出，由於多個區域航空管制中心發生問題，當局於美國時間週五下令全美航班停飛。不過，部分航班獲准起飛，包括阿拉斯加州、夏威夷州境內航班，以及部分從美國領空出境的國際航班。美國交通部長達菲（Sean Duffy）表示，這起事件是區域航空管制中心發生通訊故障導致。這也是自2023年1月以來，美國首次實施全國性航班停飛令。在此之前，上一次全美航班停飛，則是發生在2001年9月11日恐怖攻擊事件後。美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）強調，目前沒有跡象顯示這次事件是「針對美國的惡意攻擊」，初步研判只是一起電信通訊中斷事件。然而，這波航班停飛，也打亂美國體壇週末賽事安排，多支NBA、NHL及大學運動代表隊受困各地，無法依原定計畫搭機前往比賽地點，讓原本繁忙的體育週末陷入混亂。