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50嵐阿華田拿鐵落伍？「中杯波霸奶」轉運爆紅

請去喝50嵐中杯波霸鮮奶茶，三分糖溫的，喝完即改運，只能在很衰的時候使用，屢試不爽」

「喝完之後突然接到一筆大訂單是怎麼回事」、「真的有點扯，喝完之後客戶突然就跑來成交了」、「我喝無糖的結果都沒怎樣，是不是一定要三分糖的啦！」

▲一位網友稱喝50嵐「中杯波霸紅茶拿鐵」三分糖溫的喝完就大轉運，結果又帶起搶購風潮。（圖/Threads）

點餐請說「波霸紅茶拿鐵」！店員泡到手軟：轉運飲品賣很好

但麻煩點餐時說波霸紅茶拿鐵.....50嵐沒有在賣什麼鮮奶茶的品項，很多人都聽不懂一直重複超累」

▲50嵐店員透露確實有不少人來點「中杯溫波霸紅茶拿鐵」，不過自己還不清楚原來這是被視為「拿來轉運的飲料品項」，笑稱店員們自己應該也要喝一杯轉運一下。（圖/Threads）

50嵐作為台灣手搖飲老字號的霸主之一，常常有民眾在社群平台上分享各種50嵐的隱藏點法，每次都會造成熱潮，讓店員泡飲料泡到手軟，然而繼日前才剛爆紅的「阿華田拿鐵加波霸」引起搶喝風潮外，近日又因為一個網友的貼文說喝「50嵐中杯溫波霸奶」可以轉運，沒想到隔天就真的一堆人跑去買，讓店員真的是大傻眼表示：「台灣人真的很會跟風跟迷信。」近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「有沒有人原本運氣很差，後來因為做了一件事，整個人生開外掛？」沒想到就有一位網友留言「，結果就引爆廣大迴響。沒想到隔天竟然就真的有大批人跑到門市去買「中杯波霸鮮奶茶」來喝，還有人分享戰果表示：、「喝冰的可以嗎.....我點冰的好像都沒發生什麼事情。」由於才剛歷經前陣子的「阿華田拿鐵加波霸」之亂，馬上又迎來「中杯波霸鮮奶茶」轉運潮，讓許多50嵐店員超級心累又傻眼表示：「要不要相信會轉運是個人的自由，、「昨天大波霸超稀奇賣光.....原來是這篇Threads文的關係，台灣人真的很愛跟風跟迷信。」《NOWNEWS》實際採訪信義店50嵐的店員，是否這兩天有很多人來購買「中杯波霸紅茶拿鐵」，店員透露確實有不少人來點，不過自己還不清楚原來這是被視為「拿來轉運的飲料品項」。