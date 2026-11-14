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▲MeiMei久違更新IG動態，還笑說太久沒用變得很生疏。（圖／翻攝自MeiMei IG@meilody）

節目《我愛黑澀會》的女團黑Girl（又稱九妞妞）成員之一的MeiMei（郭婕祈），在解散後曾到韓國當練習生、拍過戲劇作品等，但在2012年就淡出演藝圈，就連IG最後貼文也是在2022年4月，直到今年10月才驚喜回應粉絲留言，不料今（14）日，MeiMei竟睽違4年更新IG，還發出美照跟大家打招呼，「好久不見了。」不過她也笑說因為太久沒用社群，所以功能都超生疏。MeiMei在今日睽違4年更新個人IG，在限時動態發出美照跟粉絲打招呼，「好久不見了，大家好嗎？」火速引來大批粉絲熱議。不過因為太久沒用IG，MeiMei也笑說：「好多功能都生疏，剛剛想換個頭像都卡住。」讓大家也跟著笑翻。事實上，距離MeiMei上一次更新IG已經是2022年的4月，之後就再也沒發過新貼文，讓粉絲都非常想念也擔心她的狀態。不過在今年10月，有一名網友在社群分享AI短劇，裡面用了MeiMei過去的劇照，竟意外釣出本人回應：「是小時候的我欸～作者創作懷舊的內容蠻有趣的。」並提醒作者肖像權的部分，「不過未來可以先詢問本人，是否有意願把肖像授權使用會比較好喔。」MeiMei突然的現身，也讓大家都超驚喜，紛紛詢問她近況，她也暖心回覆：「謝謝大家想我，我很好，只是很少更新而已。」讓不少粉絲都忍不住淚崩，而今日MeiMei久違曬出美照，更是再度引來粉絲關注。