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▲提重物時務必先蹲下，讓重物貼近身體再起身搬起。（圖／北市聯醫提供）

提重物要先蹲下 醫：不可直接彎腰搬

一坐起來就嚴重背痛 醫：恐骨折徵兆

背痛已經成為現代人的文明病，有時可能是搬重物就突然閃到腰，或是運動後，出現不適。醫師提醒，若背痛嚴重到「一坐起來就劇痛」，很可能是骨折徵兆；而最危急的情況是，神經壓迫導致大小便失禁，或急性尿滯留時，就必須立即就醫；而平時要留意搬重物先蹲下來、也不要維持同一個姿勢太久，減少對椎間盤造成的傷害。台北市立聯合醫院陽明院區骨科主治醫師陳宇聖提到，日常生活中許多無預警的急性背痛，常發生在忽然出力搬重物，或是重訓深蹲硬舉姿勢不當時。另外，若習慣直接彎腰提重物，也容易引發嚴重的椎間盤突出。另外，現代人離不開手機，低頭族造成的頸椎問題有顯著增加趨勢。陳宇聖表示，長期的「低頭烏龜頸」或「含胸駝背」會導致頸椎椎間盤慢性突出、骨刺增生。醫師提到，神經系統就如同「河流」，頸椎屬於「上游」，若上游受壓導致斷水，「下游」的後背或下肢都可能出問題，也就會出現肩膀痠痛或慢性背部麻痛等狀況。陳宇聖指出，嚴重甚至可能會走路不穩，而這類慢性疼痛都需要透過物理治療等方式幫助放鬆。椎間盤部分最忌諱的狀態就是「固定一個姿勢」太久。陳宇聖提醒，許多人誤以為坐著是在放鬆，但只要身體維持同一個姿勢不動，就會導致脊椎某個特定部位的壓力「過度集中」，這種長期的靜態壓力會顯著加速椎間盤的退化速度。陳宇聖說明，應避免在日常動作中把脊椎當成「釣竿」。若腿部伸直、直接彎腰提重物，脊椎就像釣竿強行拉魚，容易在某個受力點折斷，進而引發嚴重的「壓迫性骨折」或「椎間盤急性突出」。保護「後背」最理想的方式是維持姿勢的「動態平衡」，不要長時間處於單一狀態。陳宇聖認為，無論是坐著或站著都應該定時切換，如每坐一個小時就起身活動5分鐘，需要長時間站立的人則應找機會坐下來休息。陳宇聖也說，提重物時務必先「蹲下來」，讓重物貼近身體重心再搬起，切記不可腿站直直接彎腰。「久站族」則建議穿戴護腰提供物理支撐；「久坐族」則應確保椅子能撐住下背，或選購腰靠來維持脊椎曲線。若早上起床感到關節僵硬疼痛、但活動到中午就緩解，這代表骨頭關節退化，早起時可先進行熱敷與溫和伸展。而覺得腰痠背痛，但不清楚是單純的肌肉疲勞，還是骨頭出問題時，陳宇聖說，臨床觸診主要是透過「痛點位置」來辨別「肌肉拉傷」與「骨科結構異常」。「肌肉痛」通常分佈在後背中線的兩邊，屬於核心肌群或筋膜發炎，醫師在觸診時可以直接壓到痛點，且疼痛程度會隨按壓力量改變。骨頭或關節退化的痛感較深層，位置多在背部中線上，疼痛程度與位置不會因按壓而改變。陳宇聖強調，若背痛嚴重到「一坐起來就劇痛」，很可能是骨折徵兆；若伴隨腿部麻木感，則是神經受壓迫的警訊。最危急的情況是神經壓迫導致大小便失禁或急性尿滯留，這種就像「蹲馬桶蹲太久導致腳麻」的異常感，代表骨刺或椎間盤突出已嚴重干擾控制神經，必須立即就醫。