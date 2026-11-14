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▲「是誰遊樂園」巡迴最終站在台中新光三越開展，親子歡樂體驗，歡笑聲四起。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.14)

台灣插畫家王詩婷（Maruco）筆下的小動物化身遊樂園主角！《是誰遊樂園》巡迴最終站即日起至12月1日，在新光三越台中中港店10樓天空劇場展出。全展規畫9個互動展區，展出逾百件創作，並有新繪製的耶誕角色首度亮相，展期免費入場。王詩婷擅長以水彩和色鉛筆描繪小動物，曾與台北市立動物園合作，也曾赴日本參加東京手作展及設計展。她這次把「Maruco小畫室」筆下的角色搬進立體場景，讓觀眾從小兔可可的售票亭領取遊園地圖，再走進烘焙坊、午茶花園與熱氣球等展區。企鵝村把冰淇淋做成溜滑梯造景，魔法城堡則設有可動手翻閱的巨型塔羅牌，紅熊貓盧比也在飛車展區登場。走到展覽尾聲的「馬路可夢想畫坊」，可看到王詩婷20多年來累積的插畫、原畫與繪本，從遊樂園場景回到她的創作歷程。展場設有自由集章與拼貼區，另安排每週不同的手作課程，首週由王詩婷帶領水彩拼貼，後續有玻璃鑲嵌耶誕樹與羊毛氈體驗。下載新光三越會員APP可領取限量集章明信片及動物造型紙帽，完成打卡與追蹤任務可免費拍貼，加入LINE好友並完成闖關也可參加抽獎。展期內，民眾還可透過7-ELEVEN的ibon、全家的FamiPort及萊爾富的Life-ET，自行列印台中場限定的聯名海報、手帳貼及集章明信片。