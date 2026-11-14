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▲全聯官方LINE好友今明兩天（14日、15日）買一送一限定優惠。（圖／翻攝自全聯）

▲全聯週末生鮮優惠，其中櫛瓜特價29元。（圖／翻攝自全聯）

▲全聯週末優惠！櫛瓜原價49元，特價29元，現省20元。（圖／全聯提供）

▲全聯週末優惠！「鮭魚菲力（挪威）（220g／盒），原價298元，特價199元，現省99元。（圖／全聯提供）

▲週末大全聯土雞骨腿切塊2公斤489元、牛小排火鍋片降價。 （圖／記者吳翊緁攝）

天氣開始降溫變冷！想要煮火鍋先趁優惠提早準備食材，週末全聯推出生鮮蔬果優惠，其中櫛瓜每條只要29元，全台門市每日限量6萬條，每人限購3條，週末全聯還有四款商品買一送一，包括元本山 脆烤海苔、華元卡力 餅乾，還有桂格高麗人蔘滋補液，以及上山採藥 洗髮露／沐浴露，通通只要半價入手。全聯官方LINE好友今明兩天（14日、15日）買一送一限定優惠，包括「元本山 脆烤海苔」平均單包只要60元；「華元卡力 餅乾」買一送一，平均每包只要27元；還有「桂格 高麗人蔘滋補液」、「上山採藥 洗髮露／沐浴露」都買一送一，半價入手只限今明兩天。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。◾「鮭魚菲力（挪威）（220g／盒）」原價298元，特價199元，現省99元◾「雞棒腿切塊（約400g／盒）」原價118元，特價95元◾「日本青森土歧蘋果#40（約220g／粒）」原價55元，特價45元◾「櫛瓜（裸賣）（約200g／條）」原價49元，特價29元◾「美味堂香滷雞胗（95g／包）」原價49元，特價39元◾「We Sweet芋泥冰心捲（4入／220g）」原價85元，特價65元◾「READ BREAD牛奶麵包（190g）」原價39元，特價29元◾「台灣水蓮（約150g／包）」原價46元，特價39元◾「野菇趣（約500g／盒）」原價75元，特價69元◾「台灣鮮香菇（中）（約600g／袋）」原價139元，特價115元◾「台灣椪柑袋（約1.2kg／袋）」原價99元，特價85元◾「冷藏肉－新鮮豬絞肉／大包裝」原價188.4元／台斤，特價144元／台斤◾「冷藏肉／解凍肉－土雞骨腿切塊2kg」原價600元，特價489元，現省111元◾「直採美國安格斯無骨牛小排火鍋片／大包裝」，原價155元／100g，特價139.9元／100g◾「滷豬腳片」原價31元／片，特價25元／片◾「吳郭魚（500g／尾）」原價75元，特價55元◾「巧克力小可頌9入」原價99元，特價89元◾「丹麥燒餅4入」原價99元，特價89元