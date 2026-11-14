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身心障礙學生交通車汰舊換新 教育部補助23輛、10縣市

為保障身心障礙學生學習權益，提供更安全的交通，教育部今年持續補助地方政府辦理「身心障礙學生交通車汰舊換新」，總計23輛交通車、補助桃園、台中、新北、花蓮等10縣市，經費合計超過3674萬。教育部國教署組長孫旻儀提到，身心障礙學生因身體功能及行動需求不同，對交通服務的安全性及便利性有更高需求，因此依據《身心障礙學生無法自行上下學交通服務實施辦法》持續透過補助地方政府汰換老舊交通車，除了改善車輛設備及乘車舒適度，也強化無障礙運輸服務。孫旻儀說，今年度國教署補助各地方政府辦理身心障礙學生交通車汰舊換新，共計補助23輛交通車，補助經費合計新台幣3674萬6620元，補助地區包括桃園市、台中市、台南市、高雄市及新北市，及新竹縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣及金門縣等共10個縣市。孫旻儀指出，未來將持續依各地方政府及學校實際需求，推動身心障礙學生交通服務相關措施，並透過中央與地方共同合作，逐步完善身心障礙學生通學交通環境，保障學生接受教育的權益。