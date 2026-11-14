韓國女團TWICE台灣成員周子瑜，與JYP娛樂的合約進展至今未明，但她早已展開SOLO工作，不只參加新加坡F1賽車活動、主持12月高雄AAA頒獎典禮，如今更傳出拿下眼鏡品牌OWNDAYS亞洲區代言，海報還提前被劇透貼在火車站。《NOWNEWS今日新聞》打探消息，子瑜代言的範圍涵蓋台灣、泰國、香港、新加坡、馬來西亞等地，不過官方尚未正式公布，最快有望下週迎來好消息！值得一提的是，該品牌目前的代言人是日本天王木村拓哉，粉絲也不必擔心子瑜是來接替他的代言位置，兩人負責的市場不同，等於是與日本天王並肩擔任品牌門面，讓子瑜的個人演藝事業再添亮眼成績。
子瑜拿下台灣代言再加一 並列木村拓哉當品牌門面
子瑜今年7月傳出不再與JYP續約，雖然消息至今未證實，但她早已展開個人發展，《NOWNEWS今日新聞》8月曾報導子瑜「台灣工作優先排定」，除了確定主持AAA，也會拿下品牌代言；不過官方消息尚未公布，OWNDAYS昨晚卻已悄悄把海報貼至火車站，只是今早卻又默默撤下，讓不少粉絲又驚又喜，既期待這是品牌不小心提前曝光的驚喜，也擔心消息最後只是空歡喜一場。
據了解，該品牌預計下週就會帶來好消息，粉絲不妨再耐心等候幾天，若這次代言正式公開，子瑜負責的市場將不只有台灣，可能涵蓋泰國、香港、新加坡、馬來西亞等亞洲地區，但不包含日本，因為日本市場目前仍由木村拓哉擔任代言人。事實上，木村拓哉這次來台開唱，臉上戴的依舊是OWNDAYS旗下BACK in BLACK系列眼鏡（型號OB2020G-5A C1），可見雙方合作關係仍在延續，子瑜並非取代木村拓哉，而是有望與這位日本天王分別擔任不同市場的品牌門面。
子瑜2025開始布局個人事業 爸媽還替她開娛樂公司
其實子瑜近年積極拓展個人事業，早在去年就已露出端倪，2025年6月她返台期間，曾被目擊與媽媽黃燕玲、華納音樂大中華區前總裁陳澤杉，以及知名舞蹈家許芳宜一同現身台北，由於陳澤杉過去曾操刀孫燕姿、蔡依林、林俊傑、蕭敬騰等歌手的演藝事業，當時便傳出子瑜有意進軍華語市場。
今年5月，子瑜父母更共同成立「瑜海娛樂股份有限公司」，由媽媽黃燕玲擔任代表人、爸爸周羿呈出任監察人，經營項目從藝文服務、演藝活動、音樂發行、歌手經紀到服裝、化妝品等一應俱全，也讓外界更加好奇子瑜未來的發展方向。
進入今年下半年，子瑜的個人活動明顯增加，除了接下7-ELEVEN代言，更首度以個人身分返台參加高雄啤酒音樂節，在家鄉的大型舞台上帶來SOLO演出。值得注意的是，當天並未見到JYP娛樂的經紀人或工作人員隨行，反倒是陳澤杉被目擊現身活動現場，讓外界再度猜測子瑜的個人事業可能正悄悄轉向。不過，針對相關傳聞，《NOWNEWS今日新聞》曾向陳澤杉及子瑜媽媽求證，截至當時皆未獲得回應。
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子瑜今年7月傳出不再與JYP續約，雖然消息至今未證實，但她早已展開個人發展，《NOWNEWS今日新聞》8月曾報導子瑜「台灣工作優先排定」，除了確定主持AAA，也會拿下品牌代言；不過官方消息尚未公布，OWNDAYS昨晚卻已悄悄把海報貼至火車站，只是今早卻又默默撤下，讓不少粉絲又驚又喜，既期待這是品牌不小心提前曝光的驚喜，也擔心消息最後只是空歡喜一場。
據了解，該品牌預計下週就會帶來好消息，粉絲不妨再耐心等候幾天，若這次代言正式公開，子瑜負責的市場將不只有台灣，可能涵蓋泰國、香港、新加坡、馬來西亞等亞洲地區，但不包含日本，因為日本市場目前仍由木村拓哉擔任代言人。事實上，木村拓哉這次來台開唱，臉上戴的依舊是OWNDAYS旗下BACK in BLACK系列眼鏡（型號OB2020G-5A C1），可見雙方合作關係仍在延續，子瑜並非取代木村拓哉，而是有望與這位日本天王分別擔任不同市場的品牌門面。
子瑜2025開始布局個人事業 爸媽還替她開娛樂公司
其實子瑜近年積極拓展個人事業，早在去年就已露出端倪，2025年6月她返台期間，曾被目擊與媽媽黃燕玲、華納音樂大中華區前總裁陳澤杉，以及知名舞蹈家許芳宜一同現身台北，由於陳澤杉過去曾操刀孫燕姿、蔡依林、林俊傑、蕭敬騰等歌手的演藝事業，當時便傳出子瑜有意進軍華語市場。
今年5月，子瑜父母更共同成立「瑜海娛樂股份有限公司」，由媽媽黃燕玲擔任代表人、爸爸周羿呈出任監察人，經營項目從藝文服務、演藝活動、音樂發行、歌手經紀到服裝、化妝品等一應俱全，也讓外界更加好奇子瑜未來的發展方向。
進入今年下半年，子瑜的個人活動明顯增加，除了接下7-ELEVEN代言，更首度以個人身分返台參加高雄啤酒音樂節，在家鄉的大型舞台上帶來SOLO演出。值得注意的是，當天並未見到JYP娛樂的經紀人或工作人員隨行，反倒是陳澤杉被目擊現身活動現場，讓外界再度猜測子瑜的個人事業可能正悄悄轉向。不過，針對相關傳聞，《NOWNEWS今日新聞》曾向陳澤杉及子瑜媽媽求證，截至當時皆未獲得回應。