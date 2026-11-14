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▲「禾間糧倉」以大份量、高CP值聞名中台灣。（圖／取自禾間糧倉臉書）

活動即日起至12月9日推出 限平日全天與假日晚場

福容大飯店花蓮店邀請壽星免費住 限量5間

16週年，也有身分證優惠。以「十六歡聚．好運加倍」為主題，自12月1日至12 月31日推出一系列住房、餐飲及抽獎優惠， 邀請旅客一起到花蓮慶生！活動最大亮點包括12月5日壽星， 當天限量免費入住雙人市景客房，限量僅有5間，需事先透過google表單登記，並同意授權拍攝。



而身分證字號符合「1、2、0、5」 四個指定數字中的三碼，也可享住房3折起優惠。



▲福容花蓮店推出「12月5日壽星免費住！」活動，另祭出對身分證字號有機會住房3折起。（圖／福容花蓮店提供）



台中人氣早午餐廳「禾間糧倉」再度推出身分證優惠，只要身分證字號的9碼數字加總，有超過35（含）以上，就可兌換單點炙烤牛排1份，若是30至34，也可獲得小炸雞；25至29，則可獲得雞翅2隻。活動優惠自即日起至12月9日舉辦，適用平日全天及例假日晚場，每桌點購2份主餐即可憑1張身分證兌換優惠。台中人氣早午餐廳「禾間糧倉」，鄰近科博館商圈，以大份量、高CP值聞名中台灣，假日時段來此通常一位難求。業者主打木盆沙拉套餐、義大利麵、燉飯、牛排等餐點，主餐價格300元至700元之間。禾間糧倉表示，此次推出「幸運肉肉靈數」活動，民眾只要把身分證字號的9個數字加總，只要總數有35（含）以上，則可兌換單點炙烤牛排1份，不吃牛肉的民眾，也能選擇香酥炸魚排或香烤雞腿排替換。如果總數25～34的話也另外贈送其他餐點。活動即日起至12月9日舉辦，適用平日全天及例假日晚場。需符合活動條件，每桌點購2份主餐即可憑1張身分證兌換優惠，同行同桌最多可兌換3份。另外，福容大飯店花蓮店迎接開幕