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▲李鍾碩曾跟IU（如圖）交往近4年，今年7月證實分手消息。（圖／翻攝自IU IG@dlwlrma）

韓國漫改劇《再婚皇后》播出後，因超狂演員陣容與華麗的西式宮廷風，而引發高度討論，演員們的演技也都備受稱讚。其中，飾演海因里王子的李鍾碩更是再度翻紅，IG還直接漲粉38萬。但其實，他在今年與IU分手後，一度被外界罵翻、怒批他是渣男，人氣幾乎跌到谷底，沒想到沒過多久就成功靠《再婚皇后》翻身，再度登上人氣巔峰。李鍾碩主演的《再婚皇后》在近日引爆話題，其中他飾演的海因里王子，在原著描述是所有角色中最具吸引力的俊美年下男，李鍾碩也完美還原角色，不時展現出邪魅的魅力，但在皇后「娜菲爾」（申敏兒 飾）面前，又變成調皮又溫暖的年下男，不時眨眼放電的表情，更是迷翻大批粉絲。該劇播出後，李鍾碩的IG追蹤人數也大幅成長，從開播前的2538萬人，開播後直接暴漲38萬變成2576萬人，還被外界大讚根本是遇到人生角色。但其實，李鍾碩自從在2022年底認愛IU後，就被部分粉絲指出故意曬出跟IU相關照片、或是穿情侶裝，怒批他是「借IU上位」或「蹭IU熱度」，就連IU也一度遭疑公開曬恩愛而一起挨罵，讓許多粉絲都非常心疼兩人。在不斷地罵聲中，李鍾碩與IU最終在今年7月正式結束戀情，但分手後還是有許多人不放過他們，在網路流傳各種分手傳聞，李鍾碩甚至被指控交往期間劈腿，就算沒有任何證據，也讓他背上渣男負評，不少人還揚言脫粉，李鍾碩人氣也隨之下跌，直到《再婚皇后》播出，才再度獲得好評。