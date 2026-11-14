輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳離職風波持續延燒，外界甚至掀起要求他重返執行長職位的聯署行動，就連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也公開表態，他日前在社群平台X透露，已有聯署要求讓黃仁勳復職，而他也將簽名、加入聲援行列，引發外界關注。
根據《華盛頓郵報》報導，馬斯克在X上回覆一則貼文，打下：「目前有一項旨在讓詹森（Jensen，黃仁勳）回歸的請願活動，我也準備去簽名支持。」
不過，馬斯克並未附上聯署連結，目前尚不清楚他簽署的是哪一份請願書。
事實上，黃仁勳離職後，支持他回歸的聲音不只來自科技圈。據《WIRED》報導，輝達內部也出現要求董事會考量員工意見的聲浪，一則相關留言串累積超過1600則回覆。
從輝達內部員工，到矽谷科技圈人士，都有人公開表達希望他回歸，凸顯黃仁勳不只是輝達的創辦人，更是這家AI晶片巨頭難以忽視的核心人物。至於這股聲援，究竟能否改變輝達董事會的接班布局，仍有待後續觀察。
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事實上，黃仁勳離職後，支持他回歸的聲音不只來自科技圈。據《WIRED》報導，輝達內部也出現要求董事會考量員工意見的聲浪，一則相關留言串累積超過1600則回覆。
從輝達內部員工，到矽谷科技圈人士，都有人公開表達希望他回歸，凸顯黃仁勳不只是輝達的創辦人，更是這家AI晶片巨頭難以忽視的核心人物。至於這股聲援，究竟能否改變輝達董事會的接班布局，仍有待後續觀察。
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