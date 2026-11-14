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台日棒球交流再寫歷史新頁！中華職棒大聯盟（CPBL）會長蔡其昌與日本野球機構（NPB）會長榊原定征於14日在日本東京巨蛋舉行聯合記者會，正式簽署賽事舉辦協議書，宣布由井口資仁領軍的日本代表隊「侍Japan」將於明年（2027年）3月6日與7日遠征台灣，在台北大巨蛋與中華隊進行2場高規格國際親善交流賽，且2場賽事皆預計安排於晚間時段開打。根據日媒《報知新聞社》報導，雖然日本武士隊曾在去年3月備戰今年世界棒球經典賽（WBC）前夕，於大阪京瓷巨蛋以年輕陣容與荷蘭隊進行強化試合，但若排除正式國際大賽，這將是「侍Japan」睽違13年再度於日職春訓熱身賽期間單獨進行海外遠征，足見日方對此行之重視。報導指出，近年來受惠於洛杉磯道奇隊球星大谷翔平等旅美日籍球員的亮眼表現，台灣國內掀起高度棒球熱潮，日本職棒在台灣的人氣也水漲船高。此次在中華職棒大聯盟的熱情邀約下，日本野球機構隨即展開積極評估並拍板定案。除了兩場備受矚目的台日頂尖對決外，主辦單位也規劃在交流賽期間舉辦面向兒童的棒球推廣活動，相關細節將於日後陸續公布。日本野球機構會長榊原定征過去便多次將「推動國際化」與「擴大NPB事業規模」列為核心發展課題，此次日本武士隊破天荒在3月造訪台北大巨蛋與中華隊交手，不僅能讓台灣球迷近距離一睹日本職棒頂級球星的風采，在開拓亞洲棒球市場的戰略層面上也具有極為重大的指標意義。