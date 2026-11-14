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▲千葉火鍋11月起加碼有8道越南料理吃到飽。（圖／千葉火鍋提供）

▲「千葉火鍋」即日起推出「腰子三吃吃到飽」，麻油腰子、三杯腰子、涮腰子３種風味無限吃。（圖／千葉火鍋提供）

▲春囍打邊爐推出顧客對身分證字號，就有機會獲得50隻蝦。（圖／記者葉盛耀攝）

▲石二鍋推出「菜盤免費升級」活動。（圖／王品集團）

▲肉多多火鍋推最低299元起肉盤主菜+自助吧吃到飽，另還有新湯頭包含「泰式冬蔭」「韓式泡菜」，只要另加75元（其他湯頭加15元起）。（圖／樂多多集團提供）

▲「涮乃葉嘉義遠百店」11月平日晚餐時段自16:00起入場即可暢吃到22:00打烊，等於最多能吃到6小時。（圖／涮乃葉提供）

▲六扇門秋冬新品開吃「嗨！香檸鮮雞鍋」。（圖／六扇門6owldoor.com）

▲聚日式火鍋將送上特盛爆鮮蛤蠣（圖／翻攝聚日式火鍋官網）

全台氣溫逐漸下降，明（15）天起也有2波東北季風接力，宣告吃火鍋季節正式到來。《NOWNEWS今日新聞》整理全台共8大火鍋品牌近日推出的優惠活動。包含「千葉火鍋」加碼越南菜、「腰子3吃」都能吃到飽；「春囍打邊爐」只要對中「1、2、6、8」4碼，消費滿2000元就送50隻蝦或20盎司大肉盤。個人吃鍋也有優惠！「新馬辣 Plus+」遠百信義A13店，推出限定個人套餐只要248元可享一份鍋物，並搭配飯吧吃到飽。連鎖火鍋品牌「千葉火鍋」也宣布，即日起至12月31日推出「越南越有味－越式美食」主題饗宴，另規劃8道越式料理無限暢饗，菜色包含「金月鮮蝦餅」、「南洋咖哩蟹」、「越式檸檬魚」、「金酥香茅魚」、「西貢香酥炸春捲」、「炙烤五花肉」、「海鮮涼拌木瓜絲」與「越式米線春捲」等，並宣告又再加碼「腰子三吃吃到飽」，包含「麻油腰子」、「三杯腰子」、「涮腰子」共3種風味無限吃。提醒「千葉火鍋」全台分店餐價不同，每人最低499元起，享有自助吧蔬菜、海鮮、肉品吃到飽。春囍打邊爐目前全台共有3家分店，主打港澳風味鍋物，湯頭口味多元，包含「澳門卜卜鍋」、「乳豬海鮮煲」、「港式沙嗲鍋」、「花雕養生鍋」、「豬骨清湯」、「香濃牛奶鍋」與「麻奶鍋」、「十八禁香辣鍋」與「重慶麻辣鍋」等，搭配多樣化的肉盤與海鮮，甚至火鍋手工料還獨創可以把潮汕雲吞、海皇海鮮餃等加入鍋內。春囍打邊爐推出身分證對對碰優惠，對中3碼也能免費獲得30隻蝦或10盎司肉盤。原本活動將在10月底結束，不過業者日前再加碼，▪️一、「１、２、６、８」中三碼：30隻蝦／10盎司肉盤 (選一)二、「１、２、６、８」中四碼：50隻蝦／20盎司大肉盤 (選一)三、消費滿2000元再送200元現金券王品集團旗下平價小火鍋「石二鍋」，迎接「第100間門市開幕」里程碑，全台石二鍋推出多種優惠，（重複加入僅會獲得一次）。只要在12月31日前憑此券到內用石二鍋消費一客套餐，享「菜盤免費升級」（詳細使用說明請見票券）。邁入10週年的連鎖品牌「肉多多火鍋」宣布，菜單上繼續延續299元套餐，即日起再加碼推出「泰式冬蔭」「韓式泡菜」，只要另加75元（其他湯底則另加15元起）。樂多多集團提到，299元套餐的主餐可任選活力梅花豬或無骨鮮雞腿，搭配蔬食自助吧70多種菜色，菜色包含多種類的當季時蔬，還有火鍋丸餃、各式冰品吃到飽，並可以享用CAMA咖啡以及手搖飲「大苑子」的跨界聯名飲品。另還有涮乃葉宣布，「涮乃葉嘉義遠百店」11月獨家推出「平日晚餐不限時」，涮乃葉平日午餐最低490元起吃到飽，而平日晚餐最低則為530元。主打現切肉品、新鮮農場時蔬，自助吧還有日式咖哩、霜淇淋、日式蕨餅與飲料吧等。而嘉義遠百店也新增 DIY 鬆餅，可自行製作甜點。另外，涮乃葉其他多家門市則是有「平日午餐不限時」活動，將持續至12月31日，每人490元起。；14：30 後入座則恢復90分鐘用餐限制，最後加點為午餐結束前20分鐘。馬辣集團旗下「新馬辣 Plus+」遠百信義A13店，推出限定個人套餐，248元可享一份鍋物，並搭配飯吧吃到飽。飯吧提供白飯、黃金滷肉飯、壽喜燒牛丼飯及安格斯牛黑咖哩飯，均可不限量取用。飲品須另外加購，加價50元可享無酒精飲料暢飲。提醒個人套餐僅周一至周五，下午14:00前入店享用吃到飽，當次用餐即可延長至下午16:00，內用限時90分鐘，另收10%清潔費。六扇門跨界合作人氣實境節目《嗨！營業中》，將節目裡由莎莎、郭泓志與張鳳書組隊挑戰研發的創意料理，正式搬進全台門市（西螺福興店除外），包含推出「嗨！香檸鮮雞鍋」、「台式芋頭米粉」。六扇門這次合作還把《嗨！營業中》超人氣官方吉祥物「嗨！Family」家族成員，融入聯名外帶紙碗設計，選擇外送、外帶服務的消費者，也能享受可愛儀式感。六扇門也推出最新優惠！即日起~2026年11月30日，全台門市推出只要出示日本/台灣電子交通卡，內用消費「日本國產牛套餐+任一單人套餐」或「雙人瀑布聚」，贈送特盛爆鮮蛤蠣（價值169元+10%），每桌限兌換一份。