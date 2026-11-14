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中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會第11屆理事長吳本源就職，提出「健康輪替、陽光監督、共治全聯會」三項會務方向，期盼凝聚全國各地方公會與不動產仲介從業人員的力量，打造制度健全、治理透明、世代傳承的產業組織。吳本源致詞表示，接下全聯會理事長重任，是全國會員代表的信任與託付。全聯會代表的是全國各地方公會與第一線從業人員，未來發展不能只依靠個人，而應建立在公平治理、透明監督、制度傳承與共同參與之上，讓組織無論由誰接棒，都能持續穩健前進。談到世代接班，吳本源表示，產業發展需要前輩累積的經驗，也需要新世代投入創新與活力。健康輪替不是否定過去，而是尊重前輩貢獻、培育後進人才，讓有能力、有理念、有責任感的人都有機會承擔，並使領導職務交接成為組織永續的一部分。對於「陽光監督」，吳本源指出，全聯會的重要決策、資源運用、經費支出與重大計畫，應建立清楚權責、合理程序及適當資訊揭露。監督不是針對個人，而是讓制度更值得信任；透明也不是負擔，而是全國會員共同參與、共同守護組織公信力的基礎。他指出，各地房市條件與業者需求不同，未來將廣納地方公會意見，推動跨區交流與資源共享，透過討論形成共識，作為全聯會研擬產業政策與行動的依據。在產業發展方面，吳本源表示，交通建設、商業及產業園區發展會帶動各地居住需求變化，房仲服務也涵蓋住宅租賃、買賣與高齡居住等面向。他主張持續提升從業人員專業能力，推動交易資訊透明及消費者權益保障，並與中央、地方政府及相關產業保持溝通，回應民眾的居住需求。