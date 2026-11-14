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▲蘇巧慧上午赴淡水車掃，支持者早早在旁等候。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

▲蘇巧慧上午赴淡水車掃，與支持者握手。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（13）日上午赴新北淡水掃市場、車掃，對於對手李四川也將從八里到淡水車掃，是否有較勁意味？蘇巧慧上午受訪時表示，大家遇到就是互相致意、加油打氣，彼此君子之爭，能為台灣的選戰留下典範的時刻。蘇巧慧上午在議員鄭宇恩、議員候選人游明諺陪同下，赴淡水清水街掃街，掃完後便站上「粉紅超跑」赴淡水、八里、三芝、石門等地車掃，不少民眾見到蘇巧慧到來後，紛紛揮舞旗幟，比上「1」手勢。媒體詢問，蘇巧慧今到淡水掃街，李四川要從八里往淡水，好像有點較勁的意味？蘇巧慧回應，不會！他們兩位現在都是在參選新北市長，所以在同一個選區會遇到是很正常的事情，平常也常常遇到。蘇巧慧說，大家遇到就是互相致意、加油打氣，彼此君子之爭，「我想這是一個可以為台灣的選戰留下典範的時刻」。蘇巧慧表示，最後兩個星期，尤其今天是黃金週末，大家都把握時間，像他一早去林口，現在在淡水、車隊掃街，用最快的速度接觸更多的選民，也一樣會有很多線上互動的小遊戲，歡迎大家一起來參與。蘇巧慧提到，今天晚上在新莊，明天是雙和、汐止，都有大型的造勢活動，很期待大家可以一起來幫他們加油，選戰越到後面，越來越精彩，而且關注的人越來越多，很感謝大家在線上、線下的關注，這真的是一個很好的機會，可以選出未來和你一起走這四年的人，「希望我就是你選擇的那個人，我想我準備好了」。