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沈伯洋閉關特訓備戰 蔣萬安曝兩場政見會主軸

6候選人輪番上陣 蔣萬安下午3時10分場次登場

台北市長選舉首場公辦政見發表會今（14）日下午2時登場，6名候選人將依序發表政見，每人有30分鐘申論時間。面對民進黨候選人沈伯洋上午閉關特訓，力拚連任的台北市長蔣萬安今受訪時透露，兩場政見發表會將採取不同主軸，首場聚焦「市民減壓」，第二場則以「台北願景」為核心，分別從市民個人及城市發展的角度，向選民報告施政成果與未來規劃。台北市長選戰進入最後階段，繼10月31日首場電視辯論後，6名候選人今日將再度透過公辦政見發表會爭取選民支持。針對沈伯洋上午閉關特訓，媒體詢問蔣萬安是否也特別練習，蔣萬安表示，過去4年來，市府團隊推動許多施政成果，對於未來4年也已開展多個面向，因此兩場政見發表會將有不同重點。他指出，第一場將以「市民減壓」為主軸，從市民個人的角度出發；第二場則聚焦「台北願景」，從整座城市的角度，向所有市民朋友報告未來發展方向。根據台北市選舉委員會安排，今日政見發表會分為3個時段，每個時段由2名候選人發言。下午2時05分至3時06分，由3號沈伯洋、6號唐新民發言；3時10分至4時11分，由4號蕭文乾、5號蔣萬安發言；4時15分至5時16分，則由1號郭璽、2號林志成發言。北市選委會表示，此次市長及議員選舉公辦政見發表會均採一輪式辦理，沒有交叉詰問環節，並透過台北市有線電視系統公用頻道第3頻道及YouTube平台同步直播。至於後續場次，台北市長選舉第二場公辦政見發表會訂於11月21日下午2時舉行，市議員選舉政見發表會則安排在18日至20日及23日至25日下午，依各選舉區分別辦理。