第二屆麗晨台中國際馬拉松12月6日清晨在台中水湳中央球場開跑。主辦單位表示，賽事有來自逾30國、約1萬5000名跑者參加，分全程馬拉松、半程馬拉松、10公里及5公里四組。水湳經貿園區周邊12月5日起先行交管，賽事當天清晨4時起擴及中科及部分聯外道路，籲請民眾預先規劃行車路線，避開管制路段，並配合現場義交及告示標牌減速改道。
12月5日及6日每天上午8時至下午5時，凱旋七街（凱旋路至凱旋東街）與凱旋東街（凱旋七街至凱旋五街）封閉。兩天中午12時至下午5時，凱旋路從大鵬路至經貿九路的北向車道也將封閉，車輛可依現場告示改走中科路或使用調撥車道。
6日清晨4時起，敦化路（凱旋路至中科路）管制至下午2時。經貿九路、經貿五路及啟航一路等起終點周邊道路，清晨4時至上午9時分段封閉。中科路依路段採單向或部分車道管制，科雅西路、科雅七路、東大路、月祥路及科雅路則從上午6時至中午12時分段管制。
潭雅神自行車道陸橋附近及中清路四段903巷至和平路一帶，6日清晨5時至中午12時30分實施管制。上午6時至11時，和平路（中清路至清陽路）東向封閉，可改走和平新路，清陽路（和平路至860巷）也將封閉。同一時段行經潭雅神自行車道須減速慢行，筏堤東街及筏堤西街部分路段則於上午7時至9時管制。
賽事由台中市政府運動局與麗晨建設主辦。主辦單位提醒，管制及開放時間可能依賽況調整，用路人可先查閱賽事官網或官方臉書，通行時依現場標誌與人員指揮。公車若有改道或站位調整，以台中市政府交通局公告為準。
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6日清晨4時起，敦化路（凱旋路至中科路）管制至下午2時。經貿九路、經貿五路及啟航一路等起終點周邊道路，清晨4時至上午9時分段封閉。中科路依路段採單向或部分車道管制，科雅西路、科雅七路、東大路、月祥路及科雅路則從上午6時至中午12時分段管制。
潭雅神自行車道陸橋附近及中清路四段903巷至和平路一帶，6日清晨5時至中午12時30分實施管制。上午6時至11時，和平路（中清路至清陽路）東向封閉，可改走和平新路，清陽路（和平路至860巷）也將封閉。同一時段行經潭雅神自行車道須減速慢行，筏堤東街及筏堤西街部分路段則於上午7時至9時管制。
賽事由台中市政府運動局與麗晨建設主辦。主辦單位提醒，管制及開放時間可能依賽況調整，用路人可先查閱賽事官網或官方臉書，通行時依現場標誌與人員指揮。公車若有改道或站位調整，以台中市政府交通局公告為準。