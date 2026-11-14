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輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳婚外情連環爆，最終引咎辭職，香港影視大亨向華強老婆「向太」陳嵐發表看法，直言黃仁勳富可敵國，身邊誘惑太龐大，「站在男人的立場去想，他早該出軌了」，同時傳授女性杜絕小三的方法，她說不只要打扮自己、參與老公的事業，還必須涉足對方的社交圈，並將公司一半股權登記在自己名下，「如果只當家庭主婦，那妳要小心了！」向太透過社群平台影片談起黃仁勳出軌風波，語出驚人地說，她站在男人的立場去想，對方早該出軌，直言到黃仁勳這種地位，上萬隻蒼蠅都會飛過來，很難不偷吃，並說中國小三黃樂年輕又漂亮，黃仁勳不心動才怪，所以奉勸「女人永遠要打扮自己」。對於如何防止有錢老公出軌，向太勸與丈夫共同創業的女性要跟她學習，稱自己不但參與向華強的事業，連社交場合也都會出席，「這樣才能阻止還未萌芽的（野花），我已經先把妳踩死，如果只當家庭主婦，老公創業成功的，那妳要小心了！」此外，向太呼籲無論如何都要爭取把公司一半的股權登記在自己名下，「我不參與，讓你去玩，可是我有股份，先把錢給穩住，我可以隨時查帳就好了嘛！」向太表示，黃仁勳是「最聰明的人幹了一件最笨的事」，笨在以他現在的身價、身分還有敏感處境，行事應該謹慎再謹慎，並相信她和老婆Lori前半段婚姻沒有問題，「兩個人是初戀在一起，他也想去堅守這份愛情，他都是愛老婆的，但當時愛的真，現在抵不住（誘惑）也是真的。」被問及如果身為世界首富的老公出軌怎麼辦，向太說：「就分我的利潤，離不離婚無所謂，還要選在高市值下，不只把股份拿回來還要變現，因為只是持有，將來有一天可能會滑鐵盧！」