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被問是否替蔣萬安站台？柯文哲鬆口：方便的話沒有排斥

民眾黨創黨主席柯文哲連兩天在台中輔選，今（14）日中午將與國民黨台中市長候選人江啟臣合體直播。柯文哲上午受訪時正式表態「台中市長選舉我是支持他的」，並大讚江啟臣具備推動台中國際化的能力；至於是否幫台北市長蔣萬安站台，柯文哲也鬆口回應「如果方便的話，我們沒有排斥」！並透露近期除了21日在台北有一場活動，其餘行程多半安排在台北市以外地區。柯文哲今日上午在台中陪同民眾黨市議員候選人連小華、邱于珊進行車隊掃街，中午將與江啟臣的合體直播。針對與江啟臣的合作淵源，柯文哲指出，江啟臣過去擔任國民黨主席期間，兩人有過多次互動與來往；更重要的是，他與江啟臣的長輩、前總統府秘書長廖了以有深厚的個人情誼，雙方本來就是老朋友，這份長年的交情與信任成為合作基礎。談及支持江啟臣的原因，柯文哲肯定他擔任立法院副院長期間，負責推動國會外交等重要工作。他認為，台中市未來若要持續向上提升，「國際化」是非常關鍵的核心工程；從江啟臣過去的學經歷、個人能力以及品德表現來看，都非常適合帶領台中邁向國際，因此他明確表態「台中市長選舉我是支持他的」，並期待趁著中午合體直播的機會，與江啟臣展開深度對談。此外，台北市長蔣萬安日前已與民眾黨議員候選人合體，媒體也追問柯文哲接下來是否會為蔣萬安站台？對此，柯文哲直言「這一題其實已經被問了兩週」，他說明自己接下來的輔選規劃，除了11月21日要參加民眾黨主席黃國昌在台北市舉辦的一場活動，其餘大部分行程都安排在台北市以外的縣市。柯文哲強調，他先前就已說過，所有輔選步調以民眾黨自身的選務優先考量；不過對於替蔣萬安站台一事，他也語帶保留地鬆口表示「如果時間與行程方便的話，我們沒有排斥，所有的行程目前都是由中央黨部在統一安排。」