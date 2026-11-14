大範圍華南雲雨區今（14）日中午起抵達台灣，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，全台將陸續轉雨，西半部慎防局部較大雨勢，台中以南也有雷雨機會。今日各地高溫略降至26至29度，明起鋒面遠離、東北季風增強，周三（11月18日）又有新鋒面通過，周四、周五（11月19至11月20日）北台灣低溫更將下探14度。
中午後全台變天 嚴防大雨出現
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今早9點多，大範圍華南雲雨區即將通過台灣海峽，預計中午開始就會抵達台灣，各地都會出現降雨，且要注意較大雨勢；且要觀察雲雨帶靠近台灣的過程中，是否有「低壓渦旋」發展或增強，可能改變水氣輻合及降雨分布，讓部分地區雨勢更加明顯。
明起鋒面遠離 南北溫差擴大
天氣風險公司分析師林孝儒則指出，今天各地雲量增多，陸續轉有局部短暫陣雨，中南部有局部短暫陣雨或雷雨機會，西半部都要留意局部較大雨勢；氣溫方面，各地白天氣溫比前幾天略降，高溫26至29度，低溫20至24度，外出建議攜帶雨具並留意行車安全。
明天至周一（11月15至11月16日）鋒面遠離，東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨；西半部山區也有零星短暫陣雨，中南部平地則逐漸轉為多雲到晴，天氣相對穩定，北部及東北部白天高溫24至26度，中南部回升到28至30度，南北溫差大。
北台灣周四、周五急凍 低溫下探14度
林孝儒提及，周二（11月17日）東北季風減弱，各地晴時多雲、偏暖，周三新一波鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其餘地區多雲，且這波冷空氣預測影響時間較長，周四至周五中部以北、東部天氣將持續偏涼。
林孝儒提醒，周四至周五北部、東北部白天高溫僅18至21度，平地低溫14至16度，局部空曠及近山地區再低一些；中南部高溫約25至28度，早晚低溫也可能降到18至19度左右。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今早9點多，大範圍華南雲雨區即將通過台灣海峽，預計中午開始就會抵達台灣，各地都會出現降雨，且要注意較大雨勢；且要觀察雲雨帶靠近台灣的過程中，是否有「低壓渦旋」發展或增強，可能改變水氣輻合及降雨分布，讓部分地區雨勢更加明顯。
天氣風險公司分析師林孝儒則指出，今天各地雲量增多，陸續轉有局部短暫陣雨，中南部有局部短暫陣雨或雷雨機會，西半部都要留意局部較大雨勢；氣溫方面，各地白天氣溫比前幾天略降，高溫26至29度，低溫20至24度，外出建議攜帶雨具並留意行車安全。
明天至周一（11月15至11月16日）鋒面遠離，東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨；西半部山區也有零星短暫陣雨，中南部平地則逐漸轉為多雲到晴，天氣相對穩定，北部及東北部白天高溫24至26度，中南部回升到28至30度，南北溫差大。
林孝儒提及，周二（11月17日）東北季風減弱，各地晴時多雲、偏暖，周三新一波鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其餘地區多雲，且這波冷空氣預測影響時間較長，周四至周五中部以北、東部天氣將持續偏涼。
林孝儒提醒，周四至周五北部、東北部白天高溫僅18至21度，平地低溫14至16度，局部空曠及近山地區再低一些；中南部高溫約25至28度，早晚低溫也可能降到18至19度左右。