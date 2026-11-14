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蔣萬安、沈伯洋政見會錯開時段交鋒

蔣萬安辦「安心大遊行」藍白要角齊聚

沈伯洋辦「洋流音樂祭」 較勁

今年九合一大選，台北市長選戰備受矚目，日前台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋在電視辯論會的表現，成為外界討論焦點！聯電創辦人曹興誠更痛批這是場「假辯論」要沈伯洋不必再去參加其他場。不過，今（14）日 台北市選委會舉辦公辦政見發表會，下午2點兩人、秀陸戰肌肉PK，渴望替選情再創一波高峰。台北市長公辦政見會將在下午2點至5點登場，沈伯洋發言時間在第一個時段下午2點至3點，蔣萬安則在第二時段3點至4點。其他四名候選人也會分別進行政見發表。辯論會場外，蔣萬安競選總部舉辦「安心台北，有你有我」遊行，下午2點集結，並安排黃、藍兩條路線。黃線由蔣萬安、競選總部主委盧秀燕領軍，從競總所在地，也就是敦化北路與南京東路口出發；藍線則由蔣萬安太太石舫亘、立法院長韓國瑜從大安森林公園的信義路、新生南路口帶隊走，並在大巨蛋前會合，前往市府前舉行「安心大會師」。日前蔣萬安表示，好的政策、好的團隊及台北的進步都應該「安可」，希望支持者站出來，將對他的鼓勵與對台北的期待化為實際行動。民眾黨也在黨主席黃國昌的號召下，秘書長周榆修也將率領六位民眾黨議員及候選人跟隊伍會合。李四川、侯友宜也將到場合體。競總總幹事羅智強今早上也特別發臉書向支持者喊話，若受夠沈伯洋的滿口謊言、空心廢話；噁心沈伯洋為了選市長，從「大惡罷黑熊、青鳥頭子」演起了暖男；不希望看到吳思瑤當上台北市副市長、曹興誠變成台北市的地下市長；不捨蔣萬安這樣一位正派敦厚、有政績的好市長，卻一再遭到民進黨鋪天蓋地的攻擊和抹黑，「那2026台北就一定不能輸！請你站出來，參加安心大遊行！守護善良台北的保衛戰。」沈伯洋團隊則在二二八和平紀念公園舉行「洋流音樂祭」。沈伯洋表示，這是一場屬於所有台北人的音樂祭，不需要先選邊，也不用懂政治，只要來聽歌、玩活動，感受城市的另一種可能；他也特別呼籲身邊仍在觀望、尚未決定支持對象的朋友一起參加，強調「你多揪一個人，洋流就大一點」，盼透過市民參與擴大支持聲量。洋流音樂祭演出陣容包括「拍謝少年」、「P!SCO」、「青虫aoi」、「陳明章&福爾摩沙淡水走唱團」以及「宅邦戰隊OTAKUNI」；此外，傑利、偉旻、鄭宜雰、林加安、史茵茵、邵大倫等音樂人也將現場演唱市民共創曲《台北順起來》，沈伯洋則預計與歌手周自從合唱。現場還安排吉祥物「奔奔」及「抱抱」與民眾見面、集章兌換壓克力吊牌及版畫體驗等活動，希望讓民眾從午後一路玩到傍晚。除了14日的音樂祭，沈伯洋隔天15日還預計前往士林、北投，展開「台北大洋流」車隊壓軸掃街，詳細活動安排尚未公布。從蔣萬安號召藍營要角上街遊行，到沈伯洋透過音樂祭吸引市民參與，再接續車隊掃街，藍綠陣營都選在選前關鍵時刻加強地面動員，試圖將支持聲量轉化為實際選票。