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▲《再婚皇后》傳出砸了數百億韓幣打造超華麗的西式宮廷風。（圖／翻攝自IG@disneypluskr）

韓國首部西式宮廷風韓劇《再婚皇后》，因超華麗的背景、服裝道具等，而掀起高度討論。但其實，該劇是實際到歐洲的城堡拍攝，根據劇組透露團隊為了找跟劇情相對應的場景，考察了歐洲多個國家的16座城堡，最終選定德國施萊斯海姆宮作為主要拍攝場景，打造超豪華莊園。雖然劇組沒有公開過《再婚皇后》的精準預算，但該劇被定位為Disney+史上成本最高韓劇之一，多家韓媒也爆料前後投入了數百億韓幣。《再婚皇后》是韓國首部以西式宮廷風為主的作品，為了還原漫畫中的華麗風格，製作團隊考察了法國、德國與捷克共16座城堡後，最終選擇德國慕尼黑施萊斯海姆宮，以及捷克布拉格等地進行主要拍攝，打造了劇中的超豪華莊園，大幅提高了差旅與場地租金成本。雖然《再婚皇后》官方未曾公開精確數字，但該劇被定位為Disney+史上製作成本最高的韓國原創劇集之一，多家韓媒也報導前後投入了數百億元韓幣。外界以過往的Disney+大製作劇經費推算，據悉《Moving異能》約花了韓幣650億元（約台幣16億元），因此認為《再婚皇后》的費用至少落在韓幣500億元至800億元以上（約台幣12.30億～19.68億元）。除此之外，由於演員陣容也是聚集了韓國主角等級的演員，像是申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮等，就連特別出演的李浚赫、姜漢娜的陣容也非常華麗，因此在演員片酬方面，也佔了非常大的比例。