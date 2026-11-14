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藍綠選前拚場！蔣萬安號召大遊行、沈伯洋辦洋流祭

憂下雨影響人潮？蔣萬安曝「晴天娃娃」秘密武器

九合一大選倒數14天，台北市長選戰進入最後衝刺階段，爭取連任的台北市長蔣萬安今（14）日下午將舉辦「安心大遊行」，民進黨候選人沈伯洋也將舉行「洋流祭」，雙方隔空拚場意味濃厚。不過，今日天氣不穩定，恐影響支持者出門意願，蔣萬安上午前往北投中繼市場掃街拜票時透露，團隊幾天前就準備了許多「晴天娃娃」，盼活動當天有好天氣，但他也強調「風雨生信心」，向支持者喊話「不要怕、站出來！」台北市長選情持續升溫，今日下午不僅有首場公辦政見發表會，藍綠陣營也同步舉辦大型造勢活動。蔣萬安陣營號召支持者參加「安心大遊行」，規劃黃、藍兩條路線，分別由蔣萬安與競總主委盧秀燕，以及蔣萬安夫人石舫亘領軍，從競選總部及大安森林公園集結出發，最終前往台北市政府前舉行造勢活動。活動也邀請立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、國民黨新北市長候選人李四川，以及多位藍白民代與候選人參與，展現選前團結氣勢。另一方面，沈伯洋陣營同日舉辦「洋流祭」，兩大陣營隔空較勁，也讓選戰氣氛更加白熱化。不過，今日台北天氣陰涼，且有降雨可能，外界關注是否影響支持者參與遊行的意願。蔣萬安上午在北投中繼市場掃街時，被問及是否擔心天候不佳，以及如何看待沈伯洋陣營同日舉辦活動，他並未直接評論對手，而是透露團隊早已為天氣做準備。蔣萬安表示，「幾天前我們團隊就準備了很多的晴天娃娃，希望是好天氣。」但他強調，不論天氣如何，「風雨生信心」，希望所有好朋友「不要怕、站出來」，一同參與下午的遊行活動。蔣萬安也再次提醒支持者，今日下午2時將分別在競選總部及大安森林公園兩地集結出發，若天氣不好，務必記得攜帶雨具。