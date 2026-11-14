今年看日月潭花火節的煙火秀最後一次機會！今（14）日晚間將由NTSO臺灣青年交響樂團重返「日月潭花火音樂嘉年華」，在向山行政暨遊客中心演出，表演之後施放360秒璀璨花火，將有千輪尺玉煙火結合24吋水中爆破。日月潭國家風景區管理處除了提前曝光演出卡司、曲目之外，也公布了觀景台入場規則，將於今日下午15:00開始發放號碼牌，總計只有850名可獲得。《NOWNEWS今日新聞》整理觀景台領券地點、名額與入場規則一次看。

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🟡「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」觀景台領券時間與入場規則：

領券時間：11月14日 15:00起

領券地點：活動會場服務台發放

領券名額：A區 350名 / B區 500名

領券規則：
▪️每人限領1張，不可代領，發完為止

▪️憑券上樓，票券回收後蓋手章，作為進出憑證

▪️開放：15:00 - 21:00，21:00後清場

▪️2樓觀眾席 / 景觀台嚴禁攜帶攝影腳架

▪️Tpass 座位區：最晚 18:30 入場，逾時不候

▲日月潭花火節最終場，今日「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」於向山遊客中心登場，煙火將結合24吋水中爆破等特效。（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）
▲日月潭花火節最終場，今日「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」於向山遊客中心登場，煙火將結合24吋水中爆破等特效。（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）
🟡日月潭花火最終場「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」主要資訊：

活動日期：2026年11月14日（六）

活動時間：18:30-21:00

活動地點：向山遊客中心

煙火時間：音樂表演結束後，施放360秒

資訊來源2026日月潭花火嘉年華

🟡「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」演出卡司與曲目：

演出團體：NTSO臺灣青年交響樂團（國臺交甄選優秀青年音樂菁英組成）

指揮：郭聯昌（留法資深指揮家、前輔大音樂系主任）

女高音：王依吟（臺師大聲樂碩士、中華民國聲樂家協會會員）

男高音：宮天平（北藝大聲樂碩士、兩廳院歌劇工作坊歌手）

演出曲目：

  1. 威爾第：歌劇《納布果》序曲
  2. 約翰‧史特勞斯二世：〈侯爵先生請聽〉（選自《蝙蝠》）
  3. 卡普亞：《我的太陽》
  4. 熊天益：《再會啦心愛的無緣的人》
  5. 李泰祥：《橄欖樹》
  6. 浦契尼：〈公主徹夜未眠〉（選自《杜蘭朵》）
  7. 雷哈爾：〈雙唇緘默〉（選自《風流寡婦》）
  8. 威爾第：〈飲酒歌〉（選自《茶花女》）
  9. 德沃札克：第八號斯拉夫舞曲，作品46
  10. 耶塞爾：《玩具兵》進行曲
  11. 薛爾曼（林秋麟編）：《小小世界》
  12. 久石讓（林秋麟編）：《崖上的波妞》
  13. 霍納：《鐵達尼》組曲
  14. 巴德爾特：《神鬼奇航》組曲
  15. 哈德曼：《火焰之舞》
▲「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」曲目表（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）
▲「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」曲目表（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）
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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。