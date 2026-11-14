今年看日月潭花火節的煙火秀最後一次機會！今（14）日晚間將由NTSO臺灣青年交響樂團重返「日月潭花火音樂嘉年華」，在向山行政暨遊客中心演出，表演之後施放360秒璀璨花火，將有千輪尺玉煙火結合24吋水中爆破。日月潭國家風景區管理處除了提前曝光演出卡司、曲目之外，也公布了觀景台入場規則，將於今日下午15:00開始發放號碼牌，總計只有850名可獲得。《NOWNEWS今日新聞》整理觀景台領券地點、名額與入場規則一次看。
🟡「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」觀景台領券時間與入場規則：
領券時間：11月14日 15:00起
領券地點：活動會場服務台發放
領券名額：A區 350名 / B區 500名
領券規則：
▪️每人限領1張，不可代領，發完為止
▪️憑券上樓，票券回收後蓋手章，作為進出憑證
▪️開放：15:00 - 21:00，21:00後清場
▪️2樓觀眾席 / 景觀台嚴禁攜帶攝影腳架
▪️Tpass 座位區：最晚 18:30 入場，逾時不候
🟡日月潭花火最終場「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」主要資訊：
活動日期：2026年11月14日（六）
活動時間：18:30-21:00
活動地點：向山遊客中心
煙火時間：音樂表演結束後，施放360秒
資訊來源：2026日月潭花火嘉年華
🟡「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」演出卡司與曲目：
演出團體：NTSO臺灣青年交響樂團（國臺交甄選優秀青年音樂菁英組成）
指揮：郭聯昌（留法資深指揮家、前輔大音樂系主任）
女高音：王依吟（臺師大聲樂碩士、中華民國聲樂家協會會員）
男高音：宮天平（北藝大聲樂碩士、兩廳院歌劇工作坊歌手）
演出曲目：
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領券時間：11月14日 15:00起
領券地點：活動會場服務台發放
領券名額：A區 350名 / B區 500名
領券規則：
▪️每人限領1張，不可代領，發完為止
▪️憑券上樓，票券回收後蓋手章，作為進出憑證
▪️開放：15:00 - 21:00，21:00後清場
▪️2樓觀眾席 / 景觀台嚴禁攜帶攝影腳架
▪️Tpass 座位區：最晚 18:30 入場，逾時不候
活動日期：2026年11月14日（六）
活動時間：18:30-21:00
活動地點：向山遊客中心
煙火時間：音樂表演結束後，施放360秒
資訊來源：2026日月潭花火嘉年華
🟡「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」演出卡司與曲目：
演出團體：NTSO臺灣青年交響樂團（國臺交甄選優秀青年音樂菁英組成）
指揮：郭聯昌（留法資深指揮家、前輔大音樂系主任）
女高音：王依吟（臺師大聲樂碩士、中華民國聲樂家協會會員）
男高音：宮天平（北藝大聲樂碩士、兩廳院歌劇工作坊歌手）
演出曲目：
- 威爾第：歌劇《納布果》序曲
- 約翰‧史特勞斯二世：〈侯爵先生請聽〉（選自《蝙蝠》）
- 卡普亞：《我的太陽》
- 熊天益：《再會啦心愛的無緣的人》
- 李泰祥：《橄欖樹》
- 浦契尼：〈公主徹夜未眠〉（選自《杜蘭朵》）
- 雷哈爾：〈雙唇緘默〉（選自《風流寡婦》）
- 威爾第：〈飲酒歌〉（選自《茶花女》）
- 德沃札克：第八號斯拉夫舞曲，作品46
- 耶塞爾：《玩具兵》進行曲
- 薛爾曼（林秋麟編）：《小小世界》
- 久石讓（林秋麟編）：《崖上的波妞》
- 霍納：《鐵達尼》組曲
- 巴德爾特：《神鬼奇航》組曲
- 哈德曼：《火焰之舞》