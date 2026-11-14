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▲日月潭花火節最終場，今日「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」於向山遊客中心登場，煙火將結合24吋水中爆破等特效。（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

威爾第：歌劇《納布果》序曲 約翰‧史特勞斯二世：〈侯爵先生請聽〉（選自《蝙蝠》） 卡普亞：《我的太陽》 熊天益：《再會啦心愛的無緣的人》 李泰祥：《橄欖樹》 浦契尼：〈公主徹夜未眠〉（選自《杜蘭朵》） 雷哈爾：〈雙唇緘默〉（選自《風流寡婦》） 威爾第：〈飲酒歌〉（選自《茶花女》） 德沃札克：第八號斯拉夫舞曲，作品46 耶塞爾：《玩具兵》進行曲 薛爾曼（林秋麟編）：《小小世界》 久石讓（林秋麟編）：《崖上的波妞》 霍納：《鐵達尼》組曲 巴德爾特：《神鬼奇航》組曲 哈德曼：《火焰之舞》

▲「NTSO臺灣青年交響樂團花火音樂會」曲目表（圖／取自日月潭國家風景區管理處臉書）

今年看日月潭花火節的煙火秀最後一次機會！今（14）日晚間將由NTSO臺灣青年交響樂團重返「日月潭花火音樂嘉年華」，在向山行政暨遊客中心演出，表演之後施放360秒璀璨花火，將有千輪尺玉煙火結合24吋水中爆破。日月潭國家風景區管理處除了提前曝光演出卡司、曲目之外，也公布了觀景台入場規則，將於今日下午15:00開始發放號碼牌，總計只有850名可獲得。《NOWNEWS今日新聞》整理觀景台領券地點、名額與入場規則一次看。11月14日 15:00起活動會場服務台發放：A區 350名 / B區 500名▪️每人限領1張，不可代領，發完為止▪️憑券上樓，票券回收後蓋手章，作為進出憑證▪️開放：15:00 - 21:00，21:00後清場▪️2樓觀眾席 / 景觀台嚴禁攜帶攝影腳架▪️Tpass 座位區：最晚 18:30 入場，逾時不候2026年11月14日（六）：18:30-21:00：向山遊客中心：音樂表演結束後，施放360秒：NTSO臺灣青年交響樂團（國臺交甄選優秀青年音樂菁英組成）：郭聯昌（留法資深指揮家、前輔大音樂系主任）：王依吟（臺師大聲樂碩士、中華民國聲樂家協會會員）：宮天平（北藝大聲樂碩士、兩廳院歌劇工作坊歌手）