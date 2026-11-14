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▲蘇巧慧上午赴淡水車掃。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

▲支持者向蘇巧慧打招呼。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.14）

新北市長選舉公辦電視政見發表會昨登場，民進黨候選人蘇巧慧、國民黨候選人李四川、無黨籍候選人蘇輝湟各自闡述願景，其中蘇更與李激烈交鋒。李四川猛攻蘇巧慧胞妹曠世智能案，蘇巧慧則以李四川主導的幾項建設質疑其工程專業，被網友認為是「火力全開」；對此，蘇巧慧今（14）日受訪表示，他知道很多人會看發表會，希望把握時間，透過鏡頭跟更多的新北市民報告他的政見和願景，也希望透過大家關注的時刻，可以感受到，其實改變不需要到選後才開始。蘇巧慧上午在議員鄭宇恩、議員候選人游明諺陪同下，赴淡水清水街掃街，掃完後便站上「粉紅超跑」赴淡水、八里、三芝、石門等地車掃，不少民眾見到蘇巧慧到來後，紛紛揮舞旗幟，比上「1」手勢。談及昨天政見會，蘇巧慧說，昨天辯論完後，很多網友覺得，蘇巧慧講出了新北的主體性，一個「我大新北」的感覺，對新北的未來有更多的期待，很高興他有認真講政見、願景。蘇巧慧說，現在就是跟民調一樣，有各自的支持者幫候選人加油，這很正常，他會繼續保持近900天以來的態度，用正面、陽光、講願景、講城市的希望，希望最後兩個星期繼續衝刺，能夠贏得11月28日的勝利。媒體詢問，李四川猛攻曠世智能案，蘇巧慧也質疑對手工程人設好像有點崩塌，讓你最後火力全開的原因是什麼？蘇巧慧說，昨天的政見發表會，他真的是把握時間，因為他知道很多人會看，希望能透過鏡頭跟更多的新北市民報告他的政見和願景。蘇巧慧說，希望透過大家關注的時刻，可以感受到，其實改變不需要到選後才開始，選戰的過程就是最多人注意的時刻，候選人要帶給這座城市未來什麼樣的態度跟風氣，其實在選戰期間就可以表達了，因此，他還是努力地想向大家報告他們對新北市的各種想像，也向大家證明蘇巧慧真的準備好了，「我就是新時代最好的新北市長候選人」。