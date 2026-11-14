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施工圖遭掩埋惹議 建管處稱救災必要作為

遭追問市長態度 蔣萬安：一樣都符合規定

基泰大直損鄰案再掀爭議，台北市政府建管處昨（13）日證實，當年事發時因緊急灌漿回填，導致關鍵施工圖說遭到掩埋，並強調中央法規並未規定施工圖須送主管機關備查。不過，內政部國土管理署指出，主管機關仍有督導責任。對此，台北市長蔣萬安今（14）日上午前往北投中繼市場掃街拜票時，面對媒體追問是否能接受如此重大工安事故卻沒有施工圖紙，他僅重申，相關作業均符合《建築法》及《營造業法》規定。基泰大直案於2023年9月發生，造成周邊民宅傾斜、塌陷。近日外界質疑，能夠釐清事故原因的關鍵施工圖說竟已遺失。對此，北市建管處說明，當時為避免周邊民宅持續倒塌，搶險團隊緊急灌漿回填，導致留置工地的施工圖說遭到掩埋，強調並非蓄意滅證，且依當時中央法規，施工圖說並無須送主管機關備查。針對建管處的說法，媒體今日詢問蔣萬安，國土署認為主管機關原本就有督導責任，對此有何看法？蔣萬安表示，「建管處已經有清楚對外說明，都符合相關法規的規定。」媒體進一步追問市長的態度，以及如此重大建案發生事故，如今卻沒有施工圖紙，是否能夠接受？蔣萬安仍重申，「建管處已經說明了，不管是《建築法》、《營造業法》，其實都符合相關規定。」