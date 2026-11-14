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NBA盃小組賽今日上演西區焦點戰，少了當家球星柯瑞（Stephen Curry）坐鎮的金州勇士隊作客挑戰聖安東尼奧馬刺隊，不料開賽便被對手徹底打爆。勇士開局前11次出手全部落空、整整5分鐘一分未得，反觀馬刺在新星卡斯特（Stephon Castle）與文班亞馬（Victor Wembanyama）聯手帶領下，打出一波誇張的18：0夢幻開局。根據數據網站《StatsWilliams》統計，這波18：0的攻勢，寫下主帥科爾（Steve Kerr）自2014年執教勇士以來，球隊在比賽開局被對手連拿最多分數的最差恥辱紀錄。此役勇士因柯瑞遭遇腹斜肌傷勢缺陣，先發五人派出格林（Draymond Green）、倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與理查德（Will Richard），卻在開賽後陷入完全迷航。馬刺則在卡斯爾左側底角連飆兩記大空檔三分球、文班亞馬單節送出3次助攻串聯下迅速打出12：0攻勢打停勇士。暫停過後勇士進攻依舊毫無起色，隨後卡斯特再度送出妙傳助攻文班亞馬完成反身空中接力暴扣並製造格林犯規，一舉將比數拉開至18：0，首節打完球隊就以15：36落後21分。面對勇士在柯瑞缺陣後的荒腔走板表現，隨隊記者與媒體紛紛發出哀號。勇士隨隊記者道強森（Dalton Johnson）直言：「馬刺就像一台運轉精密的機器，缺少史蒂芬柯瑞的勇士實在難以招架。」知名記者弗里德爾（Nick Friedell）也發文感嘆：「沒有史蒂芬柯瑞，情況很快就變得非常糟糕。」更有勇士隊媒無奈直呼：「勇士在對陣馬刺的前5分鐘總共只拿了0分……38歲的柯瑞真的是一個人扛起了這支球隊的進攻。」事實上，主帥科爾賽前受訪時曾透露，本場比賽將指派格林負責看管近5戰場均轟下36.6分、13籃板的文班亞馬，並強調面對文班亞馬的禁區威懾力，關鍵在於創造高品質的出手機會，而非刻意避免投三分。然而實際開打後，勇士不僅難以突破馬刺防線、也不敢在禁區直接挑戰文班亞馬，開局前4次出手有3次集中在三分線外且全數打鐵。截至第一節剩下3分25秒時，勇士五名先發球員合計10投0中、得分全數掛蛋，僅靠替補上陣的LJ克萊爾（LJ Cryer）投進2記三分球拿到6分及查爾斯巴錫（Charles Bassey）拿下2分苦苦支撐。