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▲賈永婕的老公王兆杰（右），是德杰集團的執行董事。（圖／derjey-group）

賈永婕／嫁德杰集團百億少東 自己當上台北101董事長

▲向華強（左2）將2000億財產給媳婦郭碧婷（右1），2個兒子目前只能領生活費。（圖／微博@雲彩觀天下）

郭碧婷／嫁向華強長子向佐 2000億家產交給她管

▲孫芸芸（右）嫁給微風集團董事長廖鎮漢，夫家事業從百貨零售起家，逐步拓展精品與商場經營，事業版圖越做越大。（圖／IG@aimeeyunyunsun）

孫芸芸／嫁微風集團廖鎮漢 48歲升格最美阿嬤

▲鬧出外遇風波的黃仁勳（左）身價上看5兆元，若他與Lori（右）離婚，老婆估計可分走2.5兆元。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日親口承認婚外情，與結婚41年的妻子洛莉（Lori Huang）感情生變，讓不少原本欣賞他愛家形象的網友大感失望，甚至感嘆連身價驚人的科技大亨都未必能守住婚姻。不過，豪門婚姻也不全是八點檔狗血劇，演藝圈仍有不少嫁入豪門、婚後過得幸福的女星，包括嫁給德杰集團少東王兆杰的賈永婕、成為微風集團少奶奶的孫芸芸，以及嫁進香港娛樂大亨向華強家族的郭碧婷，3人不只夫家財力驚人，婚後生活也各有精彩發展，有人當上台北101董事長、有人升格最美阿嬤，還有人深受公婆信任，獲得管理約2000億元家族資產的重任。52歲的賈永婕不只是台北101董事長，另一個身分其實是身價驚人的豪門媳婦，她在2002年與高中學長王兆杰重逢，兩人交往短短3個月便決定到美國拉斯維加斯閃婚，婚後育有2女1子。王兆杰是德杰集團創辦人王明德的兒子，也是德杰建設、濟盟建設負責人，家族長年深耕台北房地產，手中握有天母、信義區等精華地段土地，外界曾估計王家資產規模達百億元，王兆杰也因此被稱為隱形地產富豪。不過，賈永婕嫁入豪門後，並沒有打算只當少奶奶，2004年曾投入婚紗事業，打造大型攝影棚，後來又因疫情期間積極募集醫療設備，被封為「防疫女神」，2024年更接下台北101董事長一職。42歲的郭碧婷過去因電影《小時代》走紅，2019年與香港娛樂大亨向華強、向太陳嵐的長子向佐結婚，婚後育有1女1子。向家在香港娛樂圈及商界擁有龐大事業版圖，旗下中國星集團業務橫跨電影投資、製作、發行、藝人經紀及房地產開發，近年更跨足電商市場，家族財力相當驚人，今年向華強曾公開透露，自己與妻子名下約有500億港幣資產（約台幣2000億元），未來將透過家族信託安排傳承，也會確保孫女、孫子享有同等份額，只是沒想到被指定協助管理這筆龐大財產的人，竟然不是兩個親生兒子，而是媳婦郭碧婷。向華強解釋，因為擔心兩個兒子不擅長理財、容易受騙，才決定讓孫輩成為主要繼承對象，並由郭碧婷協助監督家族信託，向佐與弟弟向佑則只能定期領取生活費。向太對這位媳婦更是讚不絕口，認為郭碧婷不愛亂花錢，平時收到長輩給的錢，也會存進孩子帳戶，讓她放心把家業交給郭碧婷打理。48歲的孫芸芸從小就是名副其實的千金小姐，父親孫道存曾是太平洋電線電纜董事長，母親何念慈也出身企業家族，從小生活優渥的她，後來1999年嫁給微風集團董事長廖鎮漢，育有1子1女，成為台灣最具代表性的豪門媳婦之一。而微風集團從百貨零售起家，逐步拓展高端精品與商場經營，事業規模越來越大。孫芸芸年輕時就以名媛身分活躍時尚圈，婚後也沒有完全放下自己的事業，除了經營個人珠寶品牌，更憑藉穿搭品味累積不少粉絲。今年3月，女兒廖思惟爆出早在澳洲生下女兒，讓孫芸芸正式升格當阿嬤，明明才48歲，外型與身材卻依舊維持得相當好，讓她多了「最辣阿嬤」的新稱號。不過，孫芸芸近期的婚姻狀況也受到關注，因為她與廖鎮漢已經多年沒有公開同框，加上頻繁飛往澳洲，一度傳出夫妻分居、婚變的消息。對此，孫芸芸11月接受《鏡報》訪問澄清自己仍住在台灣，飛澳洲只是為了探望孩子，夫妻婚姻沒有問題，也透露兩人仍會一起出席部分場合，只是如今身分不同了，笑說：「現在身分轉變成董事長夫人了，放閃的事情交給年輕人去做就好。」黃仁勳日前被踢爆跟「中女共諜」黃樂關係不尋常，他11月8日向員工發出內部信，承認自己對妻子不忠，並為婚外情公開道歉，隨後又被外媒爆出與輝達醫療保健副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）、輝達高階主管助理米勒Miller等小四、小五有不尋常關係，讓這位過去經常與妻子一同公開露面的科技巨頭，形象受到衝擊，他也在前天請辭輝達多項職務，以示負責。