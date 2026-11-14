我是廣告 請繼續往下閱讀

鋒面午後接近全台有雨 西半部慎防雷雨、強降雨

▲周六各地雲量增多，陸續轉有局部短暫陣雨，中南部有局部短暫陣雨或雷雨機會，西半部都要留意局部較大雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周三強冷空氣南下 北台灣急凍逾10度、低溫探16度

▲周一、周二雨勢較為趨緩，周三會有新一波鋒面通過、東北季風增強。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員王品翔表示，今（14）日鋒面通過，全台降雨機率提高，西半部慎防短延時強降雨，晚間起東北季風接力增強。下周三至下周五（11月18日至11月20日）還有一波更強冷空氣南下，北台灣氣溫恐出現斷崖式下滑，降幅超過10度，下周四清晨低溫探16度，下周五甚至可能跌破16度，花東、中部也僅17至18度。王品翔指出，今天清晨從中國華南有鋒面接近台灣，移動過程中在台灣海峽南部已出現強對流，午後各地天氣逐漸不穩定，全台都有降雨機率，西半部不定時有陣雨或雷雨，且有短延時強降雨。王品翔說明，鋒面通過後，今晚水氣逐漸減少，東北季風接力增強，東半部持續有短暫雨勢，周日、下周一桃園以北、東半部雲量偏多且有陣雨，下周二吹東風至東南風，北部、東半部及恆春有零星降雨，下周三至下周五另一波東北季風南下，桃園以北、東半部有局部降雨。氣溫方面，王品翔提及，周日、下周一東北季風影響，北部、東半部白天高溫25度，早晚低溫20至21度，中南部高溫仍有28度，低溫約21至23度。下周二東北季風減弱，各地高溫都回到26至28度。需特別注意的是，下周三至下周五，有一波更強的東北季風抵達，北台灣氣溫降幅超過10度，下周四清晨低溫只有16度，下周五清晨可能降至16度以下，空曠地區更低，花東、中部也只有17至18度，南部則仍有20度。