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韓星高庚杓2015年演出劇集《請回答1988》打開知名度，活躍於電視劇、電影和綜藝領域，怎料，今（14）日爆發酒駕醜聞，且酒精濃度達到吊銷駕照的標準，已經是「爛醉」的程度，所屬公司隨後發布聲明證實此事，並表示高庚杓「已承認自身錯誤並正在深刻反省中」。據韓媒報導，警方指出，高庚杓今天凌晨3點半左右，在首爾麻浦區東橋洞駕駛自己的轎車時，追撞一輛清潔車，酒測結果顯示，高庚杓的血液酒精濃度達到吊銷駕照的標準（0.08%以上），已經算是在「酩酊大醉」的狀態下發生車禍。對此，高庚杓的經紀公司CL&Company表示：「對於因演員高庚杓酒駕事故而遭受損失的相關人士，致上最深切的歉意。同時，對於一直信任並支持演員高庚杓的所有人，造成大家的失望與擔憂，我們也由衷地感到抱歉。」並說明目前演員高庚杓已經隨警方完成調查並返回家中，他也承認自身錯誤並正在深刻反省。公司也補充道：「我們沉重地認知到酒後駕車這項錯誤的嚴重性，未來將虛心接受相關處分，並盡全力進行損害賠償及承擔相應的責任。本公司也嚴肅看待此次事件，為了不再發生類似情事，未來在藝人管理上將會更加謹慎留意。再次向本次事故的受害者以及所有大眾低頭致歉。」