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鍾明軒發文吐心聲 坦言不再輕易被蔡英文感動

蔣萬安：頂住壓力說真話 才是最難能可貴的勇氣

網紅鍾明軒近日針對前總統蔡英文回應音樂人羅大佑言論一事發文，坦言自己歷經近年風波後，已難像7年前一樣輕易被蔡英文的文字感動，更感嘆因為害怕言論遭惡意解讀，讓自己「越活越像NPC」。對此，台北市長蔣萬安今（14）日受訪時表示，為政者應該要有包容心，謙卑傾聽人民心聲，更直言「要當執政者啦啦隊其實很容易」，但最難能可貴的，是能夠頂住壓力、說出真話的勇氣。羅大佑日前因評論女性政治人物沒有子女，引發外界批評，蔡英文隨後發文回應，強調自己始終盡全力守護台灣每一個孩子。對此，鍾明軒13日發文表示，2019年曾專訪蔡英文，當時確實深受感動，但經歷這幾年的風波後，如今再看蔡英文的文章，已經很難像近7年前一樣，「看到最後一句就感動收工」。鍾明軒也坦言，過去因為害怕遭到惡意解讀，逐漸選擇不再表達自己的想法，甚至感覺「越活越像NPC」。不過，他決定不再因為害怕被罵而吞回想說的話，認為改善台灣的討論氛圍不能只靠政治人物，每位公民都應該願意把話說清楚，也願意聽別人說完。蔣萬安今日上午前往北投中繼市場掃街拜票，媒體詢問，如何看待鍾明軒發文透露逐漸不敢表達意見的心境，以及蔡英文是否還願意傾聽他的想法？對此，蔣萬安表示，「為政者應該要有包容心，要謙卑傾聽人民的心聲。」他也強調，在現在的社會氛圍之下，「要當執政者啦啦隊其實很容易，但最難能可貴的，是能夠頂住壓力，說出真話的勇氣。」