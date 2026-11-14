台中「愛之日常音樂節」今年邁入第8屆，演出陣容包括劉若英、萬芳、黃韻玲x浪漫里、郭子＆浮花樂隊等大咖歌手與組合。演出地點就在台中圓滿戶外劇場，採免費入場。《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、時間表與交通指南等資訊一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡台中「愛之日常音樂節」主要資訊：

主題：「I see your true colors 愛你真實的色彩」

日期：2026年11月14日（六）

時間：15:00 － 22:30

地點：台中圓滿戶外劇場（台中市南屯區文心路一段289號，文心森林公園內）

門票：免費入場

資訊來源愛之日常音樂節臉書

▲台中「愛之日常音樂節」將於今日下午於台中圓滿戶外劇場開唱。（圖／翻攝愛之日常音樂節臉書）
▲台中「愛之日常音樂節」將於今日下午於台中圓滿戶外劇場開唱。（圖／翻攝愛之日常音樂節臉書）
🟡台中「愛之日常音樂節」演出卡司與時間表

15:00 阿布絲

16:00 黃韻玲 ＆ 浪漫里

17:00 萬芳

18:00 DJ KenLin 林軒

19:00 RYUSENKEI 流線形（日本 City Pop 樂團）

20:00 郭子 ＆ 浮花樂隊

21:00 劉若英

21:45  霜淇淋 及壓軸接力

🟡台中「愛之日常音樂節」交通資訊：

📍搭捷運：搭乘 台中捷運綠線 至 「文心森林公園站」 下車，出站後步行即可抵達。

📍搭公車 / 市區客運：可搭乘行經文心路一段、向上路二段周邊的公車路線至「文心森林公園」站下車。


相關新聞
葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。