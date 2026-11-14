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▲台中「愛之日常音樂節」將於今日下午於台中圓滿戶外劇場開唱。（圖／翻攝愛之日常音樂節臉書）

台中「愛之日常音樂節」今年邁入第8屆，演出陣容包括劉若英、萬芳、黃韻玲x浪漫里、郭子＆浮花樂隊等大咖歌手與組合。演出地點就在台中圓滿戶外劇場，採免費入場。《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、時間表與交通指南等資訊一次看。：「I see your true colors 愛你真實的色彩」：2026年11月14日（六）15:00 － 22:30：台中圓滿戶外劇場（台中市南屯區文心路一段289號，文心森林公園內）：免費入場阿布絲黃韻玲 ＆ 浪漫里萬芳DJ KenLin 林軒RYUSENKEI 流線形（日本 City Pop 樂團）郭子 ＆ 浮花樂隊劉若英霜淇淋 及壓軸接力📍搭捷運：搭乘 台中捷運綠線 至 「文心森林公園站」 下車，出站後步行即可抵達。📍搭公車 / 市區客運：可搭乘行經文心路一段、向上路二段周邊的公車路線至「文心森林公園」站下車。