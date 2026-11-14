台中「愛之日常音樂節」今年邁入第8屆，演出陣容包括劉若英、萬芳、黃韻玲x浪漫里、郭子＆浮花樂隊等大咖歌手與組合。演出地點就在台中圓滿戶外劇場，採免費入場。《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、時間表與交通指南等資訊一次看。
🟡台中「愛之日常音樂節」主要資訊：
主題：「I see your true colors 愛你真實的色彩」
日期：2026年11月14日（六）
時間：15:00 － 22:30
地點：台中圓滿戶外劇場（台中市南屯區文心路一段289號，文心森林公園內）
門票：免費入場
資訊來源：愛之日常音樂節臉書
🟡台中「愛之日常音樂節」演出卡司與時間表
15:00 阿布絲
16:00 黃韻玲 ＆ 浪漫里
17:00 萬芳
18:00 DJ KenLin 林軒
19:00 RYUSENKEI 流線形（日本 City Pop 樂團）
20:00 郭子 ＆ 浮花樂隊
21:00 劉若英
21:45 霜淇淋 及壓軸接力
🟡台中「愛之日常音樂節」交通資訊：
📍搭捷運：搭乘 台中捷運綠線 至 「文心森林公園站」 下車，出站後步行即可抵達。
📍搭公車 / 市區客運：可搭乘行經文心路一段、向上路二段周邊的公車路線至「文心森林公園」站下車。
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主題：「I see your true colors 愛你真實的色彩」
日期：2026年11月14日（六）
時間：15:00 － 22:30
地點：台中圓滿戶外劇場（台中市南屯區文心路一段289號，文心森林公園內）
門票：免費入場
資訊來源：愛之日常音樂節臉書
15:00 阿布絲
16:00 黃韻玲 ＆ 浪漫里
17:00 萬芳
18:00 DJ KenLin 林軒
19:00 RYUSENKEI 流線形（日本 City Pop 樂團）
20:00 郭子 ＆ 浮花樂隊
21:00 劉若英
21:45 霜淇淋 及壓軸接力
🟡台中「愛之日常音樂節」交通資訊：
📍搭捷運：搭乘 台中捷運綠線 至 「文心森林公園站」 下車，出站後步行即可抵達。
📍搭公車 / 市區客運：可搭乘行經文心路一段、向上路二段周邊的公車路線至「文心森林公園」站下車。