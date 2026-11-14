黃鈞麟今年在中職二軍以3成25打擊率、69支安打拿下雙冠王，但在人才濟濟的母隊中信兄弟卻難獲機會，整季在一軍僅有1場出賽。

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黃鈞麟選秀第7輪入隊 今年奪二軍雙冠王

今年更靠穩健發揮，全年出賽72場、打出69安打、搭配3成25打擊率，成為中職二軍打擊、安打「雙冠王」，OPS+高達133。

中信兄弟外野人才濟濟 張仁瑋都被擠到外野

甚至張仁瑋也因為打擊端繳出生涯年，但內野難卡一席，被放到右外野出賽多達68場，遑論讓黃鈞麟上一軍擔任外野手。

黃鈞麟小檔案：

U23世界盃今（14）日上演台日大戰，投手端靠雷皓博完投7局，打擊端則有中信兄弟23歲外野手黃鈞麟六局上扛出致勝陽春砲，成為中華隊2：1擊敗日本大功臣之一。畢業自大溪高中的黃鈞麟，2021年選秀第7輪入隊，自隔年起便卡下中信兄弟二軍外野先發一席，2023年便打出3成37打擊率、差點拿下二軍打擊王，黃鈞麟在二軍養成5年，其中有3季單季打擊率都破3成，卻只換到在一軍8場、總計12打席出賽機會。儘管能守價值最高的中外野，卻在一軍苦等不到機會，除本身輪次靠後、非球團重點養成的新秀之外，也跟中信兄弟本身陣容有關。中信兄弟是全中職具備最多中線好手的球隊，加上外野人才濟濟，近年除有固定先發岳政華、詹子賢與宋晟睿之外，今年大復活回歸的長打砲手曾頌恩也是外野手，出生日期：2003年8月28日身高體重：176公分、81公斤投打習慣：左投左打守備位置：外野手最高學歷：大溪高中所屬球隊：中華職棒中信兄弟選秀順位：2021年中華職棒季中選秀會第七輪今年成績：打擊率3成25、0轟、69安打、26分打點、20盜壘、OPS+133