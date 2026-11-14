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NBA盃小組賽今日上演金州勇士作客聖安東尼奧馬刺的焦點對決，少了當家球星柯瑞（Stephen Curry）坐鎮的勇士全場打得荒腔走板，陣中老將格林（Draymond Green）更在第二節情緒失控，從身後猛力推飛馬刺超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama），遭裁判吹判一級惡意犯規。此舉隨即在美國籃壇引發強烈抨擊，前高中籃球教練賴特（Brian K. Wright）更在社群媒體上開砲：「他就是個蠢貨！」本場比賽勇士開賽就遭馬刺打出一波創下馬刺近30年隊史最長紀錄的18：0攻勢、一度以10：34大幅落後，全隊打得內容非常不理想，導致比賽彷彿剛開打就失去懸念。比賽進行至第二節時，場上火藥味驟升。格林在防守過程中從身後發力狠狠將文班亞馬推飛倒地，裁判經檢視重播畫面後，認定這並非正常防守動作，果斷吹罰格林一次一級惡意犯規。被吹罰惡意犯規後，格林隨即穿上短袖上衣逕自走回休息室，引發一陣騷動，不過隨後他又重新回到球隊板凳席。根據ESPN統計，馬刺開局打出的18：0夢幻攻勢，不僅創下勇士主帥科爾（Steve Kerr）執教以來最差開局紀錄，同時也刷新馬刺過去30個賽季（含季後賽）以來的最長開局得分高潮，超越了他們在今年1月11日客場對陣明尼蘇達灰狼時所寫下的16：0紀錄。眼見球隊攻守徹底失序、比分一度落後達24分之多。勇士隨隊記者約瑟夫戴庫斯（Joseph Dycus）也忍不住發文嘲諷：「勇士全隊看起來就像從來沒打過籃球一樣。」針對格林這次極具危險性的動作，資深馬刺隊作家傑夫（JeffGSpursZone）第一時間在社群平台發文怒斥：「我發誓……德雷蒙德格林就是試圖對文班亞馬使陰招。」前高中籃球教練賴特更是毫不留情地重砲轟擊：「那甚至根本不是一個籃球動作，德雷蒙德就是個蠢貨。沒錯，我就是這麼說了，這話是替那些不願意說或者不敢說的記者說的。」除了格林引發爭議，文班亞馬在第二節也一度出現傷情虛驚。他在一次進攻中右腳踢到勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）後表情痛苦倒地，裁判經過影像回放確認並無犯規動作，而文班亞馬在下場進行短暫調整後已無大礙，順利重返賽場繼續作戰。