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選舉倒數14天，民進黨台北市長參選人3號沈伯洋今（14）推出最新競選廣告，由知名廣告導演盧建彰操刀，畫面聚焦出現在台北各角落的肥皂箱上，象徵延續以市民為城市主體的選戰訴求；同時搭配沈伯洋感性口吻，呼籲大家「把問題變成選票」，片尾更親自捧著肥皂箱，表示「我會捧著你的問題，讓台北順起來。」沈伯洋在影片中表示，「改變，從你有問題就開始了！有問題，表示你有思考，你有盼望，你想要生活更好，謝謝大家的問題，我不只聽好了，也想好了，但還需要你出門，把問題變成選票，這城市不差，但差你投入，一票票投入，我會捧著你的問題，讓台北順起來！沈伯洋！」畫面中，肥皂箱先出現在公園、夜市、街邊等市民日常空間，還有自由廣場的牌樓下方，並剪輯帶入沈伯洋在「市長，你給我聽好了」的即時問答畫面，呈現沈陣營深入大街小巷，傾聽民意、回應問題的即時應變作風，希望藉此號召市民，將對城市的問題和改變的期盼，轉化為投票的動力。這支最新的肥皂箱催票影片，背後的操刀者就是曾為蔡英文拍過競選廣告的鬼才導演盧建彰。畫面風格不僅延續上一支《順路篇》的溫暖風格，且全部台詞都設計成簡練的「金句」，適合社群、電視等媒體傳播，包含「這城市不差，但差你投入，一票票投入」、「我會捧著你的問題，讓台北順起來」等，令人留下深刻的印象。