輝達（）前執行長黃仁勳離職風波再爆新內幕！《路透社》14日獨家報導指出，黃仁勳過去曾向輝達多名高層，包括法務長泰特（Tim Teter）、行銷長瓦根費爾德（Alison Wagonfeld），將自己與中國商界女性黃樂（Alice Huang）的互動，描述為正常商業往來。報導更踢爆，黃仁勳曾因不滿《紐約時報》報導2人公開會面，與公司高層討論是否要採取法律行動，但最終並未提告。
曾討論對《紐時》採法律行動！黃仁勳當時未承認婚外情
《路透社》引述2名知情人士說法、經檢視輝達內部通訊紀錄，發現2025年10月，《紐約時報》刊出黃仁勳與黃樂公開會面的報導後，黃仁勳曾針對2人的互動與部分輝達高層溝通，當時並未將2人關係描述為私情。
黃仁勳還曾與公司高層討論，是否對《紐約時報》採取法律行動。不過，相關討論最後沒有演變成正式訴訟，《紐約時報》發言人也表示，報社從未收到相關法律要求。
《路透》取得內部訊息！黃仁勳宣稱與黃樂僅是「正常商業往來」
除了2025年的溝通，《路透社》此次也取得、檢視了2026年10月的多則輝達內部訊息。報導指出，當時媒體詢問黃仁勳與黃樂，還有黃樂任職的新加坡公司「Megaspeed」，到底是什麼關係，引起輝達高層注意。
黃仁勳在2則不同訊息中，分別向法務長泰特、行銷長瓦根費爾德等高層表示，雙方互動屬於「正常客戶商業往來」；在其他訊息中，他也強調與Megaspeed的接觸只是例行業務。
不過，《路透社》特別說明，這次取得的內部通訊紀錄，只有2026年10月的部分訊息，並未取得2025年的相關對話。
公司治理問題持續延燒！董事會調查聚焦高層知情程度
《路透社》指出，目前仍不清楚黃仁勳與黃樂的關係，究竟從何時開始轉為親密。《路透社》查證的網路照片顯示，2人早在2023年12月，便曾在美國、中國等地共同出現，但公開合照本身，並不能證明2人婚外情開始的時間。
黃仁勳已於本月8日向妻子、家人及公司員工道歉，承認自己對妻子不忠；輝達董事會已聘請華爾街知名律師事務所展開獨立調查，希望盡快釐清婚外情、公司政策、可能涉及的國安疑慮。
原文連結：EXCLUSIVE Ex-Nvidia CEO misled top lawyer on affair with Chinese businesswoman, sources say
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《路透社》引述2名知情人士說法、經檢視輝達內部通訊紀錄，發現2025年10月，《紐約時報》刊出黃仁勳與黃樂公開會面的報導後，黃仁勳曾針對2人的互動與部分輝達高層溝通，當時並未將2人關係描述為私情。
黃仁勳還曾與公司高層討論，是否對《紐約時報》採取法律行動。不過，相關討論最後沒有演變成正式訴訟，《紐約時報》發言人也表示，報社從未收到相關法律要求。
《路透》取得內部訊息！黃仁勳宣稱與黃樂僅是「正常商業往來」
除了2025年的溝通，《路透社》此次也取得、檢視了2026年10月的多則輝達內部訊息。報導指出，當時媒體詢問黃仁勳與黃樂，還有黃樂任職的新加坡公司「Megaspeed」，到底是什麼關係，引起輝達高層注意。
黃仁勳在2則不同訊息中，分別向法務長泰特、行銷長瓦根費爾德等高層表示，雙方互動屬於「正常客戶商業往來」；在其他訊息中，他也強調與Megaspeed的接觸只是例行業務。
不過，《路透社》特別說明，這次取得的內部通訊紀錄，只有2026年10月的部分訊息，並未取得2025年的相關對話。
公司治理問題持續延燒！董事會調查聚焦高層知情程度
《路透社》指出，目前仍不清楚黃仁勳與黃樂的關係，究竟從何時開始轉為親密。《路透社》查證的網路照片顯示，2人早在2023年12月，便曾在美國、中國等地共同出現，但公開合照本身，並不能證明2人婚外情開始的時間。
黃仁勳已於本月8日向妻子、家人及公司員工道歉，承認自己對妻子不忠；輝達董事會已聘請華爾街知名律師事務所展開獨立調查，希望盡快釐清婚外情、公司政策、可能涉及的國安疑慮。
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