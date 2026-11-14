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輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳爆發婚外情黯然下台，連帶讓公司股價劇烈震盪，許多台灣投資人哀嚎不已，有網友便發文向台積電董事長魏哲家喊話「拜託你不要外遇」，寄望對方不要爆出桃色醜聞，以免影響手中的股票，吸引超過5萬人按讚，甚至有網友降低標準說：「答應我就算外遇，也不要聊到晶片好嗎？」黃仁勳最初坦承婚外情並引發國安與公司治理疑慮後，輝達股價便連日受壓，讓全球股民臉綠，一名網友在社群平台放上台積電董事長暨總裁魏哲家的照片，寫下：「拜託你不要外遇，拜託拜託！」該篇貼文發布短短幾天，引來5.3萬人按讚，瀏覽數累計240萬次，其他網友紛紛附和：「我已經把標準放到不能再低了！如果你要外遇不要選中國間諜就好，拜託了」、「真的，我的標準已經低到希望你能答應我就算外遇也不要聊到晶片好嗎」、「突然大家對外遇的標準都降低了」、「拜託有外遇也要說巧遇」、「大家的養老金就靠你守護好GG了！」甚至還有徵信業者在貼文下留言：「沒想到在2026年底，我的領域也跨足到國安等級了！」令人發噱。輝達股價近期因為黃仁勳的婚外情風波，以及隨後的請辭而出現明顯重挫與劇烈震盪，截至美股昨（13）日收盤，輝達股價已經滑落至162.85美元，單週累計跌幅高達13%，這場風波導致輝達單週市值蒸發超過6390億美元（約21.02兆元新台幣），創下公司史上最慘重的單週市值跌幅紀錄。