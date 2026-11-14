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▲陳其邁陪同黃世杰車掃。（圖／黃世杰辦公室提供）

民進黨桃園市長候選人黃世杰繼昨日合體台北市長候選人沈伯洋車隊掃街後，今（14）日再與高雄市長陳其邁合體，於中壢進行車隊掃街。陳其邁會前受訪時盛讚黃世杰有經驗、會做事，提出的政見方法可行，桃園值得一位更好的市長；黃世杰則說，桃園這幾年從台積電到各種大型活動藝文展演，都還有非常大的進步空間，他會學習陳其邁「緊緊緊」精神，全力以赴把落後的時間追回來。陳其邁今北上與黃世杰合體掃街，在受訪過程中談到高雄台積電等產業建設，以及演唱會經濟等成果，他強調，桃園是年輕的城市，是國家門戶，有高科技的聚落，值得一位更好的市長，黃世杰是有經驗、會協調、會做事的市長，提的政見方法可行，也能跟中央合作，他期望「心桃園動起來」，讓桃園繼續茁壯。黃世杰說 ，選戰最後階段，他聽到陳其邁的說法不敢當，尤其這幾年感受高雄突飛猛進，但桃園這幾年從台積電到各種大型活動藝文展演，都還有非常大的進步空間。他會學習陳其邁「緊緊緊」精神，全力以赴把落後的時間追回來，從產業移入、交通建設到生活品質提升，連結國門、科技業、藝文演唱會，並讓硬體建設加速進行，未來也都要繼續向高雄取經。媒體問及，桃園市長張善政在社群與網友互動稱，期待超商可以有「楊梅吐氣店」，黃世杰馬上PO出他曾到該超商「楊梅吐氣店」打卡的照片，讓網友紛紛大酸張善政不熟桃園。黃世杰表示，這顯示出生在桃園、了解桃園與不了解桃園的差別，在市政議題推動上，也會有這樣的差別，張善政市長的團隊需要更了解桃園，才不會犯下這個錯誤，而他與團隊長期深耕基層、長在桃園累積的成果，相信市民可以看得到，也能夠比較出差別。車隊出發前，中壢在地的同黨桃園市議員張曉昀代表發言，與同為中壢的同黨桃園市議員魏筠、彭俊豪、黃崇真共同送上客家菜包給陳其邁，希望黃世杰與陳其邁等等在車隊掃街的過程中，能用美食行銷桃園。