根據《Clutch Points》記者Brett Siegel報導，金塊傳出2位鋒線主力高登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）都可能被出清送走

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金塊交易截止日前恐有動作 2大前鋒都被送走

金塊球團希望雙線並行，補強球員之餘、也擺脫一些較大的合約，其中2個名字不斷進入討論中，球團會去聆聽各隊報價，但可能不會主動尋求交易。這2人就是高登與強森。

高登效力金塊7年 合約到後年球季結束才到期

高登效力金塊已經多達7年，2024年才與金塊完成4年總值1.33億美元續約，現行合約到2028-29年球季到期

莫瑞地位相對穩固 除非金塊打算重建

但除非金塊收到太誘人的包裹、或是其他金塊無法拒絕的條件，否則莫瑞不太可能被交易掉。

▲高登效力金塊已經多達7年，2024年才與金塊完成4年總值1.33億美元續約，現行合約到2028-29年球季到期（圖／美聯社／達志影像）

開季戰績6勝4敗的丹佛金塊，因為團隊薪資超過第二層硬上限，重整陣容在即，，若後續戰績不理想，甚至連本季打出生涯年的莫瑞（Jamal Murray）都可能賣出，以約基奇（Nikola Jokic）為核心重新組建陣容。在今年夏天執行瓊斯（Spencer Jones）合約報價後，金塊團隊薪資確定超過第二層硬上限，在明年2月11日交易截止日到期前，金塊可能視球隊戰績做出陣容調整。《Clutch Points》報導寫明，金塊不會在短期內作出交易，但會積極聆聽各隊報價。外媒強調，一切端看金塊後續戰績而定，若是到明星賽前仍舊維持5成勝率左右，「如果到時戰績還是這樣，金塊可能會尋求很有趣的方向。」，強森則是到期合約，今年年薪2250萬美元。至於本季再繳生涯年，場均26.2分躍居隊內得分王的莫瑞，地位相對穩固，但假設金塊打算重整，也不排除在截止日前被送走。「聯盟裡一直有金塊是否把莫瑞交易出去的傳聞。」報導中寫道，「