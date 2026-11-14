由俄羅斯團隊 Kefir 打造的全新犯罪沙盒遊戲《ROB RUN》，日前在 Steam 平台展開免費搶先體驗後隨即掀起熱潮，首個週末創下突破14萬人同時在線的驚人成績，因結合開放世界、警匪陣營對抗與搜刮撤離機制，被廣大社群形容為低配版《GTA Online》。
打造5000人犯罪都市 搶銀行、躲警方追捕
《ROB RUN》以虛構都市 Looty Bay 為舞台，主打可容納多達5000名玩家共同活動的城市世界，玩家可化身街頭混混展開犯罪生涯，透過策劃搶劫超商與銀行、突襲敵對勢力獲取金錢裝備，再設法避開警方追捕與其他強盜攔截，順利將戰利品帶至銷贓點出售換取收益。
警察、強盜全由玩家扮演 還能自組幫派爭奪地盤
《ROB RUN》遊戲核心特色在於警察與強盜皆由真人玩家扮演，營造出充滿變數的執法與犯案體驗，玩家能選擇加入警隊維持治安獲取報酬，也能化身市民體驗生活沙盒；此外，玩家也能自建幫派，藉由分配成員職責、爭奪地盤控制權或與外部勢力協商停火，拓展地下社會影響力。
除了街頭衝突，基地營造更是遊戲關鍵環節，玩家可擴建專屬藏身處，配置工作台與保險箱以存放戰利品及車輛，遊戲開放經營大麻種植等非法事業來累積資產，但由於基地隨時可能遭其他玩家入侵洗劫，物資無法確保絕對安全，大幅增添據點防禦的緊張感。
Steam評論褒貶不一 官方公布後續更新計畫
然而遊戲在爆紅之餘，Steam 上超過1.3萬則評論呈現褒貶不一的兩極評價，許多玩家抱怨 PvP 機制缺乏平衡，常有強盜蹲守在銷贓處或撤離點伏擊同行，使合作抗警淪為黑吃黑內鬥；每7天強制重置遊戲進度的機制，更讓不少非重度玩家大感挫折與負擔。
針對伺服器近期遭遇 DDoS 攻擊引發的連線延遲，官方已全力投入修復以維持穩定。開發團隊指出搶先體驗預計持續6至12個月，未來正式版將追加新地圖、新遊戲模式、外觀自訂及成就排行榜，並持續改善配對機制與武器平衡，提供更完善的遊玩環境。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《ROB RUN》以虛構都市 Looty Bay 為舞台，主打可容納多達5000名玩家共同活動的城市世界，玩家可化身街頭混混展開犯罪生涯，透過策劃搶劫超商與銀行、突襲敵對勢力獲取金錢裝備，再設法避開警方追捕與其他強盜攔截，順利將戰利品帶至銷贓點出售換取收益。
《ROB RUN》遊戲核心特色在於警察與強盜皆由真人玩家扮演，營造出充滿變數的執法與犯案體驗，玩家能選擇加入警隊維持治安獲取報酬，也能化身市民體驗生活沙盒；此外，玩家也能自建幫派，藉由分配成員職責、爭奪地盤控制權或與外部勢力協商停火，拓展地下社會影響力。
除了街頭衝突，基地營造更是遊戲關鍵環節，玩家可擴建專屬藏身處，配置工作台與保險箱以存放戰利品及車輛，遊戲開放經營大麻種植等非法事業來累積資產，但由於基地隨時可能遭其他玩家入侵洗劫，物資無法確保絕對安全，大幅增添據點防禦的緊張感。
然而遊戲在爆紅之餘，Steam 上超過1.3萬則評論呈現褒貶不一的兩極評價，許多玩家抱怨 PvP 機制缺乏平衡，常有強盜蹲守在銷贓處或撤離點伏擊同行，使合作抗警淪為黑吃黑內鬥；每7天強制重置遊戲進度的機制，更讓不少非重度玩家大感挫折與負擔。
針對伺服器近期遭遇 DDoS 攻擊引發的連線延遲，官方已全力投入修復以維持穩定。開發團隊指出搶先體驗預計持續6至12個月，未來正式版將追加新地圖、新遊戲模式、外觀自訂及成就排行榜，並持續改善配對機制與武器平衡，提供更完善的遊玩環境。