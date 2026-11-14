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▲民眾山茶茶席品茗，分享原生山茶風土魅力。（圖／高市府農業局提供）

▲高雄山茶展區熱門產品展示。（圖／高市府農業局提供）

2026臺灣國際茶業博覽會於即日起至11月16日在台北南港展覽館一館登場，高市府農業局整合高雄山茶產區能量，以「高雄山茶」為主題打造特色主題展館（攤位編號：J518），集結六龜、桃源、那瑪夏等山區多家茶農與品牌共同參展，從原生山茶、特色製茶工藝，到近年屢獲國內外專業評鑑肯定的得獎茶品，透過茶品展售、現場品茗與茶師交流，完整呈現高雄山茶的風土特色與品牌實力。為讓更多消費者認識高雄山茶，農業局近年持續整合產區資源，透過品質評鑑、品牌行銷、國內外展會及茶文化交流等方式，逐步建立「高雄山茶」整體品牌形象。今年串聯六龜新發社區、山茶故事館、燿興原生山茶咖啡工坊、順發茶園、拙璞山茶、寶山津原生山茶園、青山茶業及哈娜谷原生野山茶工坊共8家在地茶農、茶廠及農村社區，從單一茶品推廣進一步以「高雄山茶」共同品牌站上展會舞台。高雄山茶近年在國際評鑑舞台上大放異彩，其中，燿興原生山茶咖啡工坊榮獲2026英國Great Taste Awards一星獎（白茶、紅茶）及2026法國AVPA世界茶葉大賽金獎（白茶）；來自桃源寶山部落的哈娜谷原生野山茶工坊，亦以晨曦山橙茶及原野山綠茶於2026世界綠茶大賽雙雙獲得金獎。從比利時ITI、法國AVPA到世界綠茶大賽，高雄山茶以原生種特有風土及持續精進的製茶工藝，在不同國際專業評鑑中累積亮眼成績，讓來自南臺灣山林的茶香逐步被世界看見。在國內推廣方面，農業局今年舉辦「第五屆高雄山茶評鑑」，共有28家製茶廠及茶農競逐，規模創歷年新高。本次進駐「高雄山茶展館」的多家品牌亦於今年評鑑中獲得肯定。農業局表示，展會期間，展館規劃茶師駐點席前沖泡，引導民眾從觀茶、聞香、品飲到認識不同製程，感受白茶、紅茶、橙茶、烏龍茶等不同茶品所呈現的風味特色。希望透過茶師深入淺出的解說，讓民眾喝到的不只是一杯得獎好茶，更能認識山茶的產地製程以及茶湯背後所蘊藏的山林風土與產地故事。農業局局長姚志旺表示，高雄山茶最大的特色，在於原生茶種、自然環境與茶師技藝共同形成的獨特風土，近年高雄山茶從地方產業逐步走上國內外專業評鑑及市場舞台，靠的不是單一品牌的力量，而是產區茶農長年累積的製茶實力，以及大家共同為「高雄山茶」品牌努力的成果。未來農業局將持續串聯社區、茶農及產業夥伴，讓「高雄山茶」成為具有地方風土、生態價值與國際辨識度的高雄特色品牌。