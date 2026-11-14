萬眾期待的《GTA 6》將於下周四（11月19日）正式上市，首發登陸 PS5 與 Xbox Series X|S，Rockstar Games 近日已公布主機版本的技術資訊，確認全平台均以 30 FPS為目標，其中 PS5 Pro 獨享 PSSR 畫面升頻與光線追蹤陰影技術，究竟 PS5 和 Xbox 版本有哪些差異？如果還沒買主機，又該如何選擇？《NOWNEWS》也透過本文一次整理。
PS5、Xbox性能差異 全平台目標30 FPS
首先在遊戲效能方面，Rockstar Games 於11月10日公布《GTA 6》主機版本的技術資訊，表示遊戲從底層開始針對現世代主機開發，將以 30 FPS為目標，在維持遊戲世界豐富細節、環境密度與人物表現的同時，盡可能發揮主機硬體效能，換句話說，無論玩家選擇 PS5、PS5 Pro 或 Xbox Series X|S，目前官方公布的目標幀率都是30 FPS，並沒有提供 60 FPS效能模式。
不過，PS5 Pro 在畫面表現上具有額外優勢，官方確認將透過 PlayStation Spectral Super Resolution（PSSR）技術提升畫面清晰度，同時加入僅限 PS5 Pro 的光線追蹤陰影效果，讓遊戲場景的光影呈現更加細膩，至於標準版 PS5 與 Xbox Series X 的實際解析度、畫質設定及讀取時間差距，目前官方尚未公布完整數據，仍須等待遊戲上市後的實測結果。
PS5手把有優勢 DualSense強化遊戲沉浸感
除了畫面性能，PS5 另一項明顯優勢就是 DualSense 手把，《GTA 6》將完整整合高擬真的觸覺回饋功能，並能依照玩家需求調整無障礙設定，搭配自適應扳機，讓不同遊戲情境下的操作更有臨場感。此外，PS5 版本也針對 Tempest 3D 空間音效進行優化，讓遊戲內各種聲音能呈現更好的空間定位效果，並改善讀取時間。
相較之下，Xbox Series X 雖然同樣具備強大的硬體效能，也能提供完整的遊戲體驗，但官方目前並未公布與 PS5 DualSense 相同等級的專屬觸覺回饋設計。因此，如果玩家特別重視手把操作、聲音定位與遊戲沉浸感，PS5會是比較有優勢的選擇。
Xbox Series S也能玩 但畫面表現須取捨
至於 Xbox 系列，玩家必須特別留意 Series X 與 Series S 的硬體差異，Series X 定位為高階主機，整體硬體規格與 PS5 同屬現世代主流水準；Series S 則是入門級產品，硬體效能與記憶體配置相對較低，預期在《GTA 6》的畫面細節及解析度上會有更多取捨。
另外，Xbox 也有一項特殊優勢，微軟宣布《GTA 6》上市首日將支援 Xbox Cloud Gaming，甚至讓 Xbox One 玩家也能透過「雲端串流」遊玩，不必直接購入新世代主機，不過，雲端串流版本將採用 Xbox Series S 的畫面設定，實際遊玩品質也會受到網路速度與延遲影響。
《GTA 6》買哪台主機好？玩家依預算、需求選擇
綜合來看，如果玩家還沒有購買主機，單純為了《GTA 6》而入手，PS5 標準版已經能享有完整遊戲體驗，若預算充足且重視畫面細節，則可以考慮 PS5 Pro；如果已經擁有 Xbox Series X，則沒有必要只為了《GTA 6》額外購入 PS5，兩者目前並沒有已知的劇情或遊戲內容差異。
至於預算有限的玩家，Xbox Series S 依然是能夠體驗《GTA 6》的入門選項，但必須接受畫面表現上的取捨，整體而言，PS5 在官方公布的遊戲專屬功能上略勝一籌，Xbox 則保有既有主機生態與雲端遊玩的彈性，玩家可以依照預算、手把偏好及原本使用的平台做出選擇。
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首先在遊戲效能方面，Rockstar Games 於11月10日公布《GTA 6》主機版本的技術資訊，表示遊戲從底層開始針對現世代主機開發，將以 30 FPS為目標，在維持遊戲世界豐富細節、環境密度與人物表現的同時，盡可能發揮主機硬體效能，換句話說，無論玩家選擇 PS5、PS5 Pro 或 Xbox Series X|S，目前官方公布的目標幀率都是30 FPS，並沒有提供 60 FPS效能模式。
不過，PS5 Pro 在畫面表現上具有額外優勢，官方確認將透過 PlayStation Spectral Super Resolution（PSSR）技術提升畫面清晰度，同時加入僅限 PS5 Pro 的光線追蹤陰影效果，讓遊戲場景的光影呈現更加細膩，至於標準版 PS5 與 Xbox Series X 的實際解析度、畫質設定及讀取時間差距，目前官方尚未公布完整數據，仍須等待遊戲上市後的實測結果。
除了畫面性能，PS5 另一項明顯優勢就是 DualSense 手把，《GTA 6》將完整整合高擬真的觸覺回饋功能，並能依照玩家需求調整無障礙設定，搭配自適應扳機，讓不同遊戲情境下的操作更有臨場感。此外，PS5 版本也針對 Tempest 3D 空間音效進行優化，讓遊戲內各種聲音能呈現更好的空間定位效果，並改善讀取時間。
相較之下，Xbox Series X 雖然同樣具備強大的硬體效能，也能提供完整的遊戲體驗，但官方目前並未公布與 PS5 DualSense 相同等級的專屬觸覺回饋設計。因此，如果玩家特別重視手把操作、聲音定位與遊戲沉浸感，PS5會是比較有優勢的選擇。
至於 Xbox 系列，玩家必須特別留意 Series X 與 Series S 的硬體差異，Series X 定位為高階主機，整體硬體規格與 PS5 同屬現世代主流水準；Series S 則是入門級產品，硬體效能與記憶體配置相對較低，預期在《GTA 6》的畫面細節及解析度上會有更多取捨。
另外，Xbox 也有一項特殊優勢，微軟宣布《GTA 6》上市首日將支援 Xbox Cloud Gaming，甚至讓 Xbox One 玩家也能透過「雲端串流」遊玩，不必直接購入新世代主機，不過，雲端串流版本將採用 Xbox Series S 的畫面設定，實際遊玩品質也會受到網路速度與延遲影響。
綜合來看，如果玩家還沒有購買主機，單純為了《GTA 6》而入手，PS5 標準版已經能享有完整遊戲體驗，若預算充足且重視畫面細節，則可以考慮 PS5 Pro；如果已經擁有 Xbox Series X，則沒有必要只為了《GTA 6》額外購入 PS5，兩者目前並沒有已知的劇情或遊戲內容差異。
至於預算有限的玩家，Xbox Series S 依然是能夠體驗《GTA 6》的入門選項，但必須接受畫面表現上的取捨，整體而言，PS5 在官方公布的遊戲專屬功能上略勝一籌，Xbox 則保有既有主機生態與雲端遊玩的彈性，玩家可以依照預算、手把偏好及原本使用的平台做出選擇。
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主機
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畫面表現
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PS5
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標準版畫質
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PS5 Pro
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PSSR畫面升頻、光線追蹤陰影
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Xbox Series X
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預期接近標準PS5
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Xbox Series S
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預期畫質與解析度最低