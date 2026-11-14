我是廣告 請繼續往下閱讀

擤鼻涕不用太大力 醫：觀察2情況可能要放輕

「擤鼻涕不是越用力越乾淨」醫師提到，天氣轉涼，不少民眾因為感冒、過敏困擾，許多民眾習慣用力擤鼻涕，甚至反覆將鼻涕往鼻子吸，可能會導致耳朵悶塞、疼痛、鼻竇炎、中耳炎的風險。也提醒民眾掌握「輕輕擤、單邊擤、嘴巴微張」的原則，減少傷害。花蓮慈濟耳鼻喉科醫師林廉捷表示，鼻水其實是人體自然防禦機制，當感冒病毒入侵鼻腔黏膜時，可能會引起黏膜腫脹、血管擴張，並刺激腺體分泌大量鼻水，藉此幫助排除病毒；而過敏則是人體將花粉、塵蟎等物質視為外來威脅，產生過敏反應並釋放組織胺，同樣會造成鼻水增加。林廉捷指出，雖然兩者成因不同，但都是身體試圖排除外來刺激物的自然反應，因此出現鼻水不必過度緊張。有不少民眾發現，感冒初期流的是清澈鼻水，過幾天卻變成濃稠鼻涕，甚至出現黃綠色分泌物，便擔心是不是細菌感染。林廉捷解釋，鼻水和鼻涕基本上是相同的分泌物，主要差別在「黏稠程度」。感冒初期或過敏時，通常以清澈、稀薄的鼻水為主；隨著免疫系統對抗感染，白血球等免疫細胞進入鼻腔，分泌物便可能逐漸變得濃稠，顏色也會改變。林廉捷指出，但鼻涕變黃、變綠，不一定就是細菌感染。是否需要使用抗生素，仍須由醫師根據症狀及檢查結果綜合判斷，切勿自行服藥。至於該如何正確擤鼻涕？林廉捷分享，可先用一張柔軟的面紙，深吸一口氣後，用手指輕壓一側鼻孔，嘴巴保持微微張開，再從另一側鼻孔輕輕將鼻涕擤出；完成後換另一側鼻孔，以相同方式進行，切勿同時捏住兩側鼻孔用力擤。林廉捷提到，擤鼻涕的力道不需要太大，可以觀察擤完後耳朵是否出現悶塞感，或是聲音是否大到旁人都能清楚聽見，若有這些情況，就代表可能太過用力，應適度放輕力道。但要小心擤鼻涕太用力可能導致耳朵不適。林廉捷指出，鼻腔與中耳之間有耳咽管相通，如果擤鼻涕時過度用力，可能使鼻腔壓力突然升高，造成耳朵悶塞或疼痛，也可能增加中耳相關併發症的風險。反覆用粗糙衛生紙大力擦拭鼻子，容易造成鼻部皮膚破損，甚至出現流鼻血的情況。若習慣用力將鼻涕往內吸，也可能增加鼻腔分泌物往鼻竇或耳咽管方向移動的疑慮，因此不論向外擤或往內吸，都應避免過度用力。林廉捷說，雖然流鼻水、鼻塞是常見的感冒或過敏症狀，但如果症狀持續超過一週仍未改善，或伴隨持續的黃綠色鼻涕、濃痰等情形，建議至耳鼻喉科進一步檢查，由醫師評估是否需要藥物治療；若合併喉嚨紅腫疼痛、發燒、肌肉痠痛等症狀，也應留意流感或新冠病毒感染的可能性，適時尋求醫療協助。