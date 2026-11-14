NBA盃小組賽今（14）日迎來多場激戰，西區C組龍頭之爭演變成一面倒屠殺，聖安東尼奧馬刺在主場開賽便打出創近30年隊史紀錄的18：0夢幻攻勢，全場一路輾壓缺少當家球星柯瑞（Stephen Curry）的金州勇士，終場以123：85狂勝38分，豪取11連勝並登頂分組第一。《NOWNEWS》整理今日比賽結果和明日賽程提供讀者參考。
卡斯特三節轟32分懲罰勇士放投策略
賽前同為盃賽1勝0負的馬刺與勇士正面交鋒，勇士在柯瑞因腹斜肌撕裂缺陣的情況下攻守徹底失序。勇士總教練科爾（Steve Kerr）此役採取放投馬刺二年級後衛卡斯特（Stephon Castle）的防守策略，卻付出慘痛代價。卡斯爾開賽便外線連發，聯手文班亞馬（Victor Wembanyama）帶隊打出18：0的瘋狂開局，首節打完馬刺已以38：14領先24分。
次節格林（Draymond Green）更因從身後推飛文班亞馬吞下一級惡意犯規，勇士先發後場波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場合計23投僅3中，馬刺三節打完便拉開37分差距讓末節淪為垃圾時間。卡斯特僅打25分鐘便高效率攻下本季新高32分、6助攻與5籃板（含5記三分球），文班亞馬則穩健貢獻12分、12籃板、6助攻與2阻攻。
阿德巴約末節18分 携手字母哥合砍74分
東區B組榜首大戰上演神仙打架，騎士在哈登（James Harden），20分8助攻）與米切爾（Donovan Mitchell，25分7助攻，生涯達成3000助攻里程碑）帶領下，靠著板凳群發揮在半場取得領先。
易邊再戰，阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在禁區如入無人之境，單節8投7中獨攬14分助熱火重奪優勢；決勝節（Bam Adebayo）更徹底接管戰局，單節狂轟18分率隊拉出18：8攻勢鎖定勝局。全場阿德巴約18投12中砍下37分、14籃板、3助攻且0失誤，阿德托昆博20投15中同樣進帳37分、9籃板，加上米切爾（Davion Mitchell）送出22分17助攻，助熱火收下3連勝。
申京狂砍43分 比肩姚明
火箭主場迎戰猶他爵士，土耳其明星中鋒申京（Alperen Sengun）全場24投17中、罰球12罰8中，狂轟43分、12籃板、5助攻，搭配杜蘭特（Kevin Durant）22分6助攻與范弗利特（Fred VanVleet）17分，成功抵擋住爵士喬治（Keyonte George）末節反撲與新秀彼得森（Darryn Peterson）28分的火力。申京此役也正式成為自傳奇球星姚明之後，火箭隊史首位單場繳出至少40分、10籃板、5助攻的中鋒球員。
小華格納連4戰破30分 大三元準度送公鹿9連敗
奧蘭多魔術雖缺少班凱羅（Paolo Banchero）與喬納森艾薩克（Jonathan Isaac），但靠著華格納（Franz Wagner）全場狂轟35分、9籃板、12助攻（連續第4場得分突破30大關），以及貝恩（Desmond Bane）飆進6記三分球攻下21分，在第三節一度將分差擴大至20分。密爾瓦基公鹿雖有哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）攻下22分、希羅（Tyler Herro）18分與特納（Myles Turner）14分11籃板苦追，最終仍無力回天，魔術喜迎3連勝，公鹿則苦吞9連敗繼續在全聯盟墊底。
NBA今日賽果（台灣時間11月14日）
明日賽程（11月15日 台灣時間）
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賽前同為盃賽1勝0負的馬刺與勇士正面交鋒，勇士在柯瑞因腹斜肌撕裂缺陣的情況下攻守徹底失序。勇士總教練科爾（Steve Kerr）此役採取放投馬刺二年級後衛卡斯特（Stephon Castle）的防守策略，卻付出慘痛代價。卡斯爾開賽便外線連發，聯手文班亞馬（Victor Wembanyama）帶隊打出18：0的瘋狂開局，首節打完馬刺已以38：14領先24分。
次節格林（Draymond Green）更因從身後推飛文班亞馬吞下一級惡意犯規，勇士先發後場波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場合計23投僅3中，馬刺三節打完便拉開37分差距讓末節淪為垃圾時間。卡斯特僅打25分鐘便高效率攻下本季新高32分、6助攻與5籃板（含5記三分球），文班亞馬則穩健貢獻12分、12籃板、6助攻與2阻攻。
東區B組榜首大戰上演神仙打架，騎士在哈登（James Harden），20分8助攻）與米切爾（Donovan Mitchell，25分7助攻，生涯達成3000助攻里程碑）帶領下，靠著板凳群發揮在半場取得領先。
易邊再戰，阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在禁區如入無人之境，單節8投7中獨攬14分助熱火重奪優勢；決勝節（Bam Adebayo）更徹底接管戰局，單節狂轟18分率隊拉出18：8攻勢鎖定勝局。全場阿德巴約18投12中砍下37分、14籃板、3助攻且0失誤，阿德托昆博20投15中同樣進帳37分、9籃板，加上米切爾（Davion Mitchell）送出22分17助攻，助熱火收下3連勝。
火箭主場迎戰猶他爵士，土耳其明星中鋒申京（Alperen Sengun）全場24投17中、罰球12罰8中，狂轟43分、12籃板、5助攻，搭配杜蘭特（Kevin Durant）22分6助攻與范弗利特（Fred VanVleet）17分，成功抵擋住爵士喬治（Keyonte George）末節反撲與新秀彼得森（Darryn Peterson）28分的火力。申京此役也正式成為自傳奇球星姚明之後，火箭隊史首位單場繳出至少40分、10籃板、5助攻的中鋒球員。
小華格納連4戰破30分 大三元準度送公鹿9連敗
奧蘭多魔術雖缺少班凱羅（Paolo Banchero）與喬納森艾薩克（Jonathan Isaac），但靠著華格納（Franz Wagner）全場狂轟35分、9籃板、12助攻（連續第4場得分突破30大關），以及貝恩（Desmond Bane）飆進6記三分球攻下21分，在第三節一度將分差擴大至20分。密爾瓦基公鹿雖有哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）攻下22分、希羅（Tyler Herro）18分與特納（Myles Turner）14分11籃板苦追，最終仍無力回天，魔術喜迎3連勝，公鹿則苦吞9連敗繼續在全聯盟墊底。
|對戰組合（客隊 @ 主隊）
|比數
|勝隊最高分
|敗隊最高分
|紐約尼克 @ 印第安納溜馬
|溜馬 106：104 尼克
|帕斯卡西亞卡姆（19分）
|杰倫布朗森（33分）
|密爾瓦基公鹿 @ 奧蘭多魔術
|魔術 107：99 雄鹿
|法蘭茲華格納（35分）
|小海梅哈克斯（22分）
|克里夫蘭騎士 @ 邁阿密熱火
|熱火 133：121 騎士
|巴姆阿德巴約、揚尼斯阿德托昆博（37分）
|多諾萬米切爾（25分）
|亞特蘭大老鷹 @ 芝加哥公牛
|公牛 125：117 老鷹（OT）
|諾曼鮑威爾（33分）
|杰倫強森（27分）
|曼菲斯灰熊 @ 紐奧良鵜鶘
|灰熊 142：111 鵜鶘
|傑拉米格蘭特（22分）
|薩迪克貝（30分）
|猶他爵士 @ 休士頓火箭
|火箭 125：118 爵士
|阿爾佩倫申京（43分）
|達林彼得森（28分）
|金州勇士 @ 聖安東尼奧馬刺
|馬刺 123：85 勇士
|史蒂芬卡斯爾（32分）
|LJ克萊爾（20分）
|開賽時間（CST）
|對戰組合（客隊 @ 主隊）
|08:00
|丹佛金塊 @ 紐奧良鵜鶘
|08:30
|達拉斯獨行俠 @ 克里夫蘭騎士
|09:00
|底特律活塞 @ 邁阿密熱火
|09:00
|布魯克林籃網 @ 曼菲斯灰熊
|09:00
|芝加哥公牛 @ 明尼蘇達灰狼