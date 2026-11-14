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NBA今日賽果（台灣時間11月14日）

對戰組合（客隊 @ 主隊） 比數 勝隊最高分 敗隊最高分 紐約尼克 @ 印第安納溜馬 溜馬 106：104 尼克 帕斯卡西亞卡姆（19分） 杰倫布朗森（33分） 密爾瓦基公鹿 @ 奧蘭多魔術 魔術 107：99 雄鹿 法蘭茲華格納（35分） 小海梅哈克斯（22分） 克里夫蘭騎士 @ 邁阿密熱火 熱火 133：121 騎士 巴姆阿德巴約、揚尼斯阿德托昆博（37分） 多諾萬米切爾（25分） 亞特蘭大老鷹 @ 芝加哥公牛 公牛 125：117 老鷹（OT） 諾曼鮑威爾（33分） 杰倫強森（27分） 曼菲斯灰熊 @ 紐奧良鵜鶘 灰熊 142：111 鵜鶘 傑拉米格蘭特（22分） 薩迪克貝（30分） 猶他爵士 @ 休士頓火箭 火箭 125：118 爵士 阿爾佩倫申京（43分） 達林彼得森（28分） 金州勇士 @ 聖安東尼奧馬刺 馬刺 123：85 勇士 史蒂芬卡斯爾（32分） LJ克萊爾（20分）

開賽時間（CST） 對戰組合（客隊 @ 主隊） 08:00 丹佛金塊 @ 紐奧良鵜鶘 08:30 達拉斯獨行俠 @ 克里夫蘭騎士 09:00 底特律活塞 @ 邁阿密熱火 09:00 布魯克林籃網 @ 曼菲斯灰熊 09:00 芝加哥公牛 @ 明尼蘇達灰狼

NBA盃小組賽今（14）日迎來多場激戰，西區C組龍頭之爭演變成一面倒屠殺，聖安東尼奧馬刺在主場開賽便打出創近30年隊史紀錄的18：0夢幻攻勢，全場一路輾壓缺少當家球星柯瑞（Stephen Curry）的金州勇士，終場以123：85狂勝38分，豪取11連勝並登頂分組第一。《NOWNEWS》整理今日比賽結果和明日賽程提供讀者參考。賽前同為盃賽1勝0負的馬刺與勇士正面交鋒，勇士在柯瑞因腹斜肌撕裂缺陣的情況下攻守徹底失序。勇士總教練科爾（Steve Kerr）此役採取放投馬刺二年級後衛卡斯特（Stephon Castle）的防守策略，卻付出慘痛代價。卡斯爾開賽便外線連發，聯手文班亞馬（Victor Wembanyama）帶隊打出18：0的瘋狂開局，首節打完馬刺已以38：14領先24分。次節格林（Draymond Green）更因從身後推飛文班亞馬吞下一級惡意犯規，勇士先發後場波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場合計23投僅3中，馬刺三節打完便拉開37分差距讓末節淪為垃圾時間。卡斯特僅打25分鐘便高效率攻下本季新高32分、6助攻與5籃板（含5記三分球），文班亞馬則穩健貢獻12分、12籃板、6助攻與2阻攻。東區B組榜首大戰上演神仙打架，騎士在哈登（James Harden），20分8助攻）與米切爾（Donovan Mitchell，25分7助攻，生涯達成3000助攻里程碑）帶領下，靠著板凳群發揮在半場取得領先。易邊再戰，阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在禁區如入無人之境，單節8投7中獨攬14分助熱火重奪優勢；決勝節（Bam Adebayo）更徹底接管戰局，單節狂轟18分率隊拉出18：8攻勢鎖定勝局。全場阿德巴約18投12中砍下37分、14籃板、3助攻且0失誤，阿德托昆博20投15中同樣進帳37分、9籃板，加上米切爾（Davion Mitchell）送出22分17助攻，助熱火收下3連勝。火箭主場迎戰猶他爵士，土耳其明星中鋒申京（Alperen Sengun）全場24投17中、罰球12罰8中，狂轟43分、12籃板、5助攻，搭配杜蘭特（Kevin Durant）22分6助攻與范弗利特（Fred VanVleet）17分，成功抵擋住爵士喬治（Keyonte George）末節反撲與新秀彼得森（Darryn Peterson）28分的火力。申京此役也正式成為自傳奇球星姚明之後，火箭隊史首位單場繳出至少40分、10籃板、5助攻的中鋒球員。奧蘭多魔術雖缺少班凱羅（Paolo Banchero）與喬納森艾薩克（Jonathan Isaac），但靠著華格納（Franz Wagner）全場狂轟35分、9籃板、12助攻（連續第4場得分突破30大關），以及貝恩（Desmond Bane）飆進6記三分球攻下21分，在第三節一度將分差擴大至20分。密爾瓦基公鹿雖有哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）攻下22分、希羅（Tyler Herro）18分與特納（Myles Turner）14分11籃板苦追，最終仍無力回天，魔術喜迎3連勝，公鹿則苦吞9連敗繼續在全聯盟墊底。