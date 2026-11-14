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遊艇訂滿轉包娛樂漁船！新北市府發函提醒《漁業法》規範

船東憂「掛洋流期」被吊照取消接單！支持者轟被施壓

新北市府反擊政治抹黑！吳思瑤認可惜：守法合規最重要

民進黨台北市長候選人沈伯洋「大洋流」車掃造勢最終場，將在明（15）日晚間關渡碼頭周邊登場，高雄市長陳其邁也將到場助陣。不少支持者發起「水路奇襲」包船赴關渡碼頭參加集會，沒想到新北市農業局發文給淡水漁會，提醒漁船遵守「漁業法」，讓不少船家取消開船，遭外界質疑是「施壓」。對此，新北市府強調，因為連續收到安檢所和漁會的詢問，才會發文說明，「為了選舉抹黑公務員，大可不必」。小水滴自發性的「水路奇襲」赴關渡碼頭活動才剛發起，讓不少提供包船服務的遊艇立刻被訂滿，因此有些人轉向「娛樂漁業漁船」下訂單。但《漁業法》及娛樂漁業相關管理辦法規定，娛樂漁業漁船不得在未核准的活動的水域從事載客，進行娛樂漁業活動，若違反《漁業法》，不僅可開罰，最重還會吊銷執照。娛樂漁業漁船的航線在海上，一般遊艇走的航線，也就是藍色公路走內河是不同的，因此淡水第二漁港安檢才會向新北市政府漁業處詢問「娛樂漁業漁船是否可以載客參加集會活動？」為將法規說明清楚，新北市政府漁業處才發公文提醒5區漁會，及2個岸巡大隊告知漁民相關法規。沒想到公文一發，有不少船東擔心違法，向小水滴取消包船服務。支持者在社群發文表示，「關渡場的船群組，稍早收到新北市政府農業局的一紙公文，現在船長被施壓，怕因為掛洋流旗而被吊銷執照，已經要取消開船。船東也說，漁人碼頭當天的遊船都不會去關渡宮了！關渡水軍瓦解！」請問有法律人知道這樣合理嗎？消息一出，立刻引發大批民眾討論，律師陳又新也留言表示「內容沒有提到不能掛洋流旗，有其他文件嗎？」，不少支持者也相繼留言「可以改成潮間帶生態觀察行」、「不要下自己，沒說不能掛旗」、「他只是提醒不要觸犯法規」、「洋流生態導覽結案」、「船東有他的考量，雖然可惜，但也不要讓船東難做」。面對外界的討論，新北市府也再度發聲明表示，公文內容白紙黑字，清楚說明娛樂漁船載客及航線相關規範。強調是因為連續收到安檢所和漁會的詢問，當然儘速回應，如果選前都叫發文時間點敏感，難不成到投票日前市政都得停擺？為了選舉抹黑公務員，大可不必。沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤表示，新北市一紙公文讓相當多的船舶因此取消，對於本來想包船參與晚會的朋友感到非常的遺憾，競選總部也覺得有點小可惜。不過，但為了河岸上參與晚會的小水滴們，競總有準備一面很大的螢幕對著河上來播放。「守法合規，安全絕對不能大意，這是競選總部最主要的立場」。雖然有點小遺憾，但競選總部會全力以赴。